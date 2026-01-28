ΕΝΦΙΑ: Λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στο Ε9 – Πώς μειώνεται ο φόρος

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν στη διάθεσή τους περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν σε διορθώσεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, προκειμένου να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν το 2026. Η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 λήγει στις 31 Ιανουαρίου.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως φορολογούμενους που απέκτησαν ακίνητα εντός του 2025 ή έχουν διαπιστώσει λάθη και ελλείψεις στις δηλώσεις τους, τα οποία επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου ακινήτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου. Η εξόφληση του φόρου θα πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Μαρτίου.

Ποιες διορθώσεις μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις των στοιχείων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9, εφόσον διαπιστώσουν ανακρίβειες που οδηγούν σε αυξημένο φόρο. Μεταξύ των συνηθέστερων λαθών περιλαμβάνονται τα εξής:

Βοηθητικοί χώροι που έχουν δηλωθεί ως κύριοι, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η προβλεπόμενη έκπτωση 90%.

Υπόγειοι χώροι που εμφανίζονται ως χώροι κύριας χρήσης.

Λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα τόσο σε κύριους όσο και σε βοηθητικούς χώρους.

Παράλειψη δήλωσης ορόφου , γεγονός που οδηγεί στον υπολογισμό του φόρου με τον υψηλότερο συντελεστή.

Κενά, ημιτελή ή μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα , για τα οποία δεν έχουν συμπληρωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί, με συνέπεια την απώλεια της έκπτωσης 60%.

Λανθασμένη δήλωση παλαιότητας , όταν αναγράφεται το έτος αποπεράτωσης αντί του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Εμπράγματα δικαιώματα , όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία, που δεν δηλώνονται σωστά.

Ποσοστό συνιδιοκτησίας, το οποίο αν δεν συμπληρωθεί, οδηγεί στον υπολογισμό φόρου για το 100% του ακινήτου.

Η έγκαιρη διόρθωση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τελικού ποσού του ΕΝΦΙΑ.

