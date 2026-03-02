Ενισχυμένα μέτρα ΕΛ.ΑΣ. σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους

Σε εφαρμογή έχει θέσει η Ελληνική Αστυνομία αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων, καθώς και σε άλλες κρίσιμες υποδομές, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κλιμακούμενης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews (2/3/2026), τα μέτρα δεν περιορίζονται σε διπλωματικές αποστολές, αλλά επεκτείνονται σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς χώρους που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπου οι έλεγχοι έχουν γίνει πιο εντατικοί, με αυξημένο προσωπικό και ενισχυμένη παρουσία.





Οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους – Ελληνική Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις και ΕΥΠ – βρίσκονται σε στενό συντονισμό για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής απειλής. Σχετικά με τη βάση της Σούδας στην Κρήτη, η κα Δημογλίδου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή, ωστόσο η ανησυχία των πολιτών θεωρείται κατανοητή λόγω της στρατηγικής σημασίας της περιοχής.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας για τους πολίτες, καθώς στο παρελθόν έχουν αποτραπεί παρόμοιες απειλές χάρη στην έγκαιρη δράση των υπηρεσιών. Επιπλέον, δεν έχει εκδοθεί επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία ή περιοχές.

Για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με ταξιδιωτικά έγγραφα, η ΕΛ.ΑΣ. δηλώνει έτοιμη να συνδράμει σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό αίτημα.

Η κατάσταση περιγράφεται από την εκπρόσωπο ως «περίοδος πολύ αυξημένων μέτρων και επιτήρησης», με αποκλειστικό στόχο την πρόληψη και την αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού.

