Ενίσχυση στην περιφέρεια για τον Προμηθέα με Αμερικανό σκόρερ

Ανακοίνωσε τον Dae Dae Grant, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Περιστέρι

11 Φεβ. 2026 12:10
Την απόκτηση του Dae Dae Grant ανακοίνωσε ο Προμηθέας, που προχωρά στην ενίσχυση του ρόστερ ενώ μπαίνει σε κρίσιμη καμπή το πρωτάθλημα.

Ο Dae Dae Grant αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι του Σαββάτου με το Περιστέρι.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Dae Dae Grant, ο οποίος θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας μας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Dae Dae Grant γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2001 στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπει τον κόσμο από τα 187 εκατοστά και αγωνίζεται στις θέσεις της περιφέρειας, στο ”1” και στο ”2”. Ξεκίνησε την καριέρα του από το NCAA και τους Miami RedHawks, τη φανέλα των οποίων φόρεσε για μια τριετία (2019-22), έχοντας πολύ υψηλά νούμερα, με πιο χαρακτηριστική την τελευταία του σεζόν εκεί, με 17,5 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ ανά παιχνίδι. Η επόμενη ομάδα του ήταν η Duquesne Dukes για μια διετία (2022-24), με εξίσου υψηλά νούμερα, που αποτέλεσαν και το ”διαβατήριο” για να μεταπηδήσει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, για λογαριασμό της ισπανικής Rio Breogan. Στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, την ACB, ο Αμερικάνος έδειξε πως δεν έχει πρόβλημα προσαρμογής, καθώς πραγματοποίησε καταπληκτική ”rookie” σεζόν, με 14,2 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ, με ποσοστά που κυμαίνονταν στο 41% από το τρίποντο. Φέτος, ξεκίνησε την χρονιά αγωνιζόμενος στην τουρκική Τραμπζονσπόρ, από την οποία μεταπήδησε στον Προμηθέα.

Καλωσορίζουμε τον Dae Dae Grant στην ομάδα μας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και επιτυχίες.

