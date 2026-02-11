Final Four της Euroleague: Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 5 λεπτά!

11 Φεβ. 2026 12:04
Σχεδόν σε πέντε λεπτά και λιγότερο  χρειάστηκε για να κάνουν «φτερά» τα πρώτα εισιτήρια για το φετινό Final Four της Euroleague!

Συγκεκριμένα η πρώτη φάση πώλησης άνοιξε στις 11 το πρωί της Τετάρτης (11/02) και έκλεισε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πλέον όλοι όσοι θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια θα πρέπει να περιμένουν έως τις 26 Φεβρουαρίου (και πάλι στις 11:00), όταν θα ανοίξει η 2η φάση πώλησης των εισιτηρίων.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν άλλες δύο φάσεις πώλησης, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Η ανακοίνωση της Euroleague
«Η 1η φάση διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα εξαντλήθηκε σε λιγότερο από 5 λεπτά

Η πρώτη φάση πώλησης άνοιξε στις 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET) και, μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, η τεράστια ζήτηση εξάντλησε ολόκληρη τη διαθέσιμη ποσότητα εισιτηρίων.

Οι φίλαθλοι που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια κατά την 1η φάση θα έχουν ακόμη πολλαπλές ευκαιρίες να παρακολουθήσουν το κορυφαίο γεγονός του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η δεύτερη δημόσια φάση πώλησης θα ξεκινήσει στις 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 (CET). Η τρίτη φάση θα ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου στις 10:00 (CEST), συμπίπτοντας με την ολοκλήρωση της Κανονικής Περιόδου, καθώς δέκα ομάδες θα παραμένουν στη διεκδίκηση μιας θέσης στο Final Four. Η τελική φάση πώλησης θα αρχίσει στις 20 Απριλίου στις 10:00 (CEST), χρονικά τοποθετημένη ανάμεσα στο τέλος του Play-In Showdown και την έναρξη των σειρών των Playoffs.

Κάθε φάση πώλησης θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και διασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση στη διοργάνωση.

Επιπλέον, η Euroleague Basketball θα ανοίξει ειδικό παράθυρο πώλησης την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 17:00 (CET) για τους φιλάθλους που αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αγορά τους κατά τη δημόσια προπώληση της 10ης Φεβρουαρίου.

Όλοι οι επηρεαζόμενοι φίλαθλοι θα λάβουν email πριν από το άνοιγμα του ειδικού παραθύρου, το οποίο θα περιλαμβάνει ενημερωμένο σύνδεσμο, καθώς και προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο κωδικό που θα τους παρέχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι οι φίλαθλοι που θα αγοράσουν εισιτήρια σε μία φάση πώλησης δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες φάσεις.

Η Euroleague Basketball ζητά ειλικρινά συγγνώμη για την αναστάτωση και διαβεβαιώνει ότι το ειδικό αυτό παράθυρο θα διασφαλίσει μια δίκαιη και ισότιμη διαδικασία αγοράς για όλους τους δικαιούχους φιλάθλους.»

