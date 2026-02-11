«Πιθανό να έχει αδειάσει το ντεπόζιτό μου για την Εθνική», ο Σλούκας για το μέλλον του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας σε συνέντευξή του στο Gazzeta, έριξε τη «βόμβα» αποχώρησης από την Εθνική ομάδα μπάσκετ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι πιθανό να έχει αδειάσει το ντεπόζιτό του.

Τραγωδία: Αυτός είναι ο Έλληνας πρώην πρωταθλητής στίβου που βρέθηκε νεκρός στο γυμναστήριο του!

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο τελευταίο Eurobasket, η εθνική ομάδα προετοιμάζεται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 με τον Κώστα Σλούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ομάδα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί, αφού δεν ξεκαθάρισε αν έχει έρθει το τέλος του με τη γαλανόλευκη φανέλα, όμως σίγουρα φαίνεται ότι δύσκολα θα αγωνιστεί ξανά υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού τεχνικού, Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά τα λόγια του Κώστα Σλούκα

Για την επιστροφή της Εθνικής ομάδας στο βάθρο των νικητών: «Νομίζω η πίστη ότι όλοι μαζί μπορέσαμε να φέρουμε κάτι καλό. Η παρουσία του Βασίλη (σ.σ. Σπανούλη) έδεσε πολύ καλά, τόσο το κλίμα όσο και τη σχέση μεταξύ προπονητών και παικτών.

Έχει περάσει πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, γνωρίζει τα «κουμπιά» και φυσικά υπήρχαν προσωπικότητες που έδωσαν ψυχή το περασμένο καλοκαίρι για να καταφέρουμε κάτι όμορφο».

Για το αν είναι η σχέση με τον Σπανούλη καλή επειδή τον έζησε και ως παίκτη: «Γενικά έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Προσωπικά με τον Βασίλη, ήμασταν ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο πριν από περίπου 15 χρόνια. Μετέφερε τη νοοτροπία του νικητή που τον διακατέχει και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να μας δέσει ως ομάδα και να πετύχουμε κάτι όμορφο».

Για το αν υπάρχει ακόμα «βενζίνη» στο «γαλανόλευκο» ντεπόζιτο του Κώστα Σλούκα ενόψει της επόμενης διοργάνωσης: «Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά θεωρώ ότι πιθανόν να έχει τελειώσει το ντεπόζιτο. Θα δούμε…»

Για τις δικές του εξαιρετικές εμφανίσεις σε μια συνεχόμενη περίοδο και με Eurobasket στα πόδια του: «Δεν υπάρχει μυστικό. Προπόνηση, αυτοπεποίθηση, πίστη στην ομάδα και στον εαυτό μου. Αυτά.

Υπάρχουν παιχνίδια που δεν παίζεις καλά και άλλα που παίζεις ακόμη καλύτερα. Το σημαντικό είναι να είσαι λοκαρισμένος στο κεφάλι σου, να ξέρεις τι κάνεις και τι ζητάς μέσα στο γήπεδο και να δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις για να πετύχει η ομάδα το αποτέλεσμα που χρειάζεται».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



