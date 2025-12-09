Ένωση Αστυνομικών Χανίων: Ευθείες αιχμές για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο

Ανοιχτά ερωτήματα για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και αιχμές για σοβαρές ευθύνες της φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. αφήνει με σημερινή της ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων, μετά τα χθεσινά επεισόδια στην Εθνική Οδό Αεροδρομίου – Σούδας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής είχαν μεταβεί για διαμαρτυρία.

Η Ένωση καταδικάζει τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό οκτώ αστυνομικών, με σοβαρά χτυπήματα σε κεφάλι και σώμα, μεταξύ των οποίων κάταγμα αγκώνα και τραύματα που χρειάστηκαν ράμματα.

Παράλληλα, ζητεί την άμεση ταυτοποίηση και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τις επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι τα άτομα αυτά «δεν εκφράζουν το σύνολο του αγροκτηνοτροφικού κόσμου των Χανίων». Υπογραμμίζεται ακόμη ότι οι αστυνομικοί δεν μπορεί να μετατρέπονται σε στόχο κοινωνικών αντιπαραθέσεων και εργαλειοποιήσεων.

Στο σκέλος των ευθυνών για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, η Ένωση απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη φυσική ηγεσία της Αστυνομίας – τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. – ζητώντας απαντήσεις:

Γιατί επιλέχθηκε να στηθεί φραγμός των διαδηλωτών σε σημείο της Ε.Ο. Αεροδρομίου – Σούδας που είναι ανοιχτό και προσβάσιμο από όλες τις κατευθύνσεις.

Για ποιο λόγο τοποθετήθηκε στο σημείο μικρή δύναμη μόλις 10 αστυνομικών, παρά τον μεγάλο όγκο διαδηλωτών.

Γιατί δεν ζητήθηκε έγκαιρα ενίσχυση από άλλες αστυνομικές διευθύνσεις της Κρήτης ή ακόμη και από την Αθήνα.

Πόσες ακόμη επιστολές θα χρειαστεί, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, να σταλούν για τη δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών στα Χανιά, που –όπως τονίζεται– λειτουργούν με έλλειμμα περίπου 45% σε προσωπικό.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων δηλώνει ότι θα κινηθεί με όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για την υπεράσπιση των μελών της, τόσο απέναντι σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σε υστερόγραφό της επισημαίνει με νόημα ότι όταν 8 από τους 10 αστυνομικούς της διμοιρίας υποστήριξης οδηγήθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία, «όλα πήγαν λάθος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό». Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε αντίστοιχη περίπτωση αστυνομικού, θα είχαν κινηθεί άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες.

