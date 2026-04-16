Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Γεωργιάδη: «Ευθεία παρέμβαση» για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Νέα σφοδρή διάσταση παίρνει η πολιτική σύγκρουση που άνοιξε γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την επίσημη παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων απέναντι στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με ανακοίνωσή της, η Ένωση απαντά ευθέως στις αναφορές του υπουργού για τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για την Ελληνίδα Ευρωπαία εισαγγελέα, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής κριτικής και αγγίζουν τον πυρήνα της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Η βασική αιχμή της ανακοίνωσης είναι καθαρή: η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά, ανάλογα με το αν εξυπηρετεί ή ενοχλεί πολιτικά. Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι φορείς της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση, τόσο με τον δημόσιο λόγο όσο και με τη στάση τους, να στηρίζουν το κύρος των δικαστικών λειτουργών και όχι να το τραυματίζουν με δηλώσεις που αφήνουν υπαινιγμούς για σκοπιμότητες ή προσωπικά κίνητρα.

Τι καταλογίζει στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εστιάζει ιδιαίτερα σε δύο σημεία των δηλώσεων του υπουργού Υγείας. Το πρώτο αφορά τις αναφορές του ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι «σοβαρός θεσμός» και ότι θα μπορούσε να καταργηθεί με έναν απλό νόμο. Το δεύτερο αφορά τη δημόσια απόδοση κινήτρων στην Ελληνίδα Ευρωπαία εισαγγελέα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι η διαβίβαση δικογραφίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα συνδέεται με την ανανέωση της θητείας της. Η Ένωση θεωρεί ότι αυτά τα δύο στοιχεία, συνδυαστικά, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο.

Παράλληλα, σπεύδει να αποσαφηνίσει και το θεσμικό σκέλος της υπόθεσης. Υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί θεσμό του κράτους δικαίου, ο οποίος διέπεται από τον Κανονισμό 2017/1939 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από ρυθμιστικό πλαίσιο υπερνομοθετικής ισχύος. Με απλά λόγια, η θέση της Ένωσης είναι ότι δεν πρόκειται για έναν θεσμό που μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας με μια απλή εθνική νομοθετική πρωτοβουλία, όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός.

Στήριξη στην Ελληνίδα Ευρωπαία εισαγγελέα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην υπεράσπιση της Ελληνίδας Ευρωπαίας εισαγγελέως. Η Ένωση αποφεύγει να μπει σε προσωπική αντιπαράθεση, αλλά σημειώνει ότι η νομική της κατάρτιση, το ήθος και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Με αυτή τη διατύπωση απαντά έμμεσα αλλά ξεκάθαρα στις αιχμές που διατυπώθηκαν δημοσίως εναντίον της.

Το μήνυμα που στέλνει είναι πως οι Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προστατεύονται θεσμικά και συνταγματικά ακριβώς για να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα, ανεξάρτητα και χωρίς φόβο ή πολιτικές εξαρτήσεις. Επομένως, σύμφωνα με την Ένωση, η δημόσια αμφισβήτηση των κινήτρων τους από μέλος της κυβέρνησης δεν είναι απλώς μια πολιτική υπερβολή, αλλά ένα σοβαρό θεσμικό ολίσθημα.

Νέο επεισόδιο σε μια ήδη φορτισμένη σύγκρουση

Η ανακοίνωση της Ένωσης έρχεται σε μια στιγμή που η αντιπαράθεση γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα και τον χειρισμό των σχετικών υποθέσεων έχει ήδη πάρει μεγάλη πολιτική έκταση. Οι παρεμβάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη είχαν προκαλέσει προηγουμένως και αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για απαξίωση της Δικαιοσύνης και για στοχοποίηση λειτουργών της. Η παρέμβαση της Ένωσης ανεβάζει τώρα τη σύγκρουση σε ακόμη πιο θεσμικό επίπεδο.

Έτσι, το θέμα δεν περιορίζεται πλέον σε έναν ακόμη πολιτικό καβγά. Μετά και την τοποθέτηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αποκτά σαφώς βαρύτερο θεσμικό φορτίο, καθώς τίθεται ανοιχτά ζήτημα ορίων της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στη Δικαιοσύνη και προστασίας της ανεξαρτησίας όσων ασκούν δικαιοδοτικό έργο.

