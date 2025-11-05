Ενωση Γονέων Πάτρας: Συλλαλητήριο την Πέμπτη 6/11, τα αιτήματα

Στην πλατεία Γεωργίου στις 10.30 το πρωί, της Πέμπτης 6/11/2025, έχει προγραμματιστεί το συλαλλήτηριο της της Ενωσης Γονέων Πάτρας, η οποία με ανακοίνωση της απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

«Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα σχολεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας Μπαίνει ο Νοέμβρης και «κάνουμε ταμείο»:

• Κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, δηλαδή χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες.

• «Κόφτες» στο Ολοήμερο, ακόμα και κληρώσεις!

• Απόπειρες για νέες συγχωνεύσεις τμημάτων, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

• Τμήματα φισκαρισμένα με 25+ και 27+ μαθητές, γιατί έτσι γίνεται …καλύτερο μάθημα!

• Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή σχολικός νοσηλευτής; Δεν μπορούμε να διαλέγουμε ειδικότητες οι οποίες είναι αναγκαίες και ο δύο.

• Οι μισοί μαθητές του Μουσικού κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, το 10ο ΓΕΛ στεγάζεται εξολοκλήρου σε κοντέινερ, οι μαθητές του Πρότυπου δεν χωρούν στο υφιστάμενο χώρο και υπάρχει ανάγκη όπως σε πολλά σχολεία για αναζήτηση νέου χώρου και ανέγερση νέου κτιρίου. Λιγοστά ειδικά νηπιαγωγεία, ΕΝΕΕΓΥΛ που μοιράζεται σε 2 διαφορετικά κτίρια, ΕΕΕΕΚ όπου αναζητείται μεγαλύτερος χώρος

• Σχολικά κτίρια; Σαν να μην πέρασε μια μέρα (από τότε που κάναμε στα ίδια σχολεία μάθημα με τα παιδιά μας)! Και δυστυχώς δεν πέρασε και κανείς να τα συντηρήσει, κι ας έχει το θράσος να μιλάει ο πρωθυπουργός για ριζικές ανακαινίσεις, όταν οι εργασίες έγιναν στο μόλις 3% των σχολικών κτιρίων πανελλαδικά και αφορούσαν κατά βάση τουαλέτες, αυλές και ένα χέρι βάψιμο, με χορηγίες τραπεζών από χρήματα που απέκτησαν από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.

• Οι μαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποβάθμιση των σπουδών τους, με μεταφορές ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, ελλείψεις σε εργαστήρια και βιβλία.

• Μετά τα Γυμνάσια και Λύκεια πολλών ταχυτήτων (Ωνάσεια, IB) το «Εθνικό Απολυτήριο» στο Λύκειο, δηλαδή εξετάσεις πανελλαδικού τύπου, με θέματα από την τράπεζα θεμάτων, σε όλα τα μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ενώ παραμένουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις στη Γ’ Λυκείου!

• Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές φωνάζουμε ότι διανύουμε την χειρότερη σχολική χρονιά των τελευταίων χρόνων. Και έχουμε δίκιο!

Όλα τα παραπάνω το αποδεικνύουν και δεν είναι τυχαίο.

« Η κυβέρνηση κάνει οικονομία γιατί έχει άλλες προτεραιότητες και υποχρεώσεις»

Απαιτούμε:

• Κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Φτάνει πια! Οι αναπληρωτές είναι για να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες, όχι τον εαυτό τους!

• Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Ουσιαστικός έλεγχος δομικής σεισμικής τρωτότητας και στατικής επάρκειας όλων των σχολείων της χώρας. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου ελέγχου, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ελέγχων σε όλα τα σχολεία. Δευτεροβάθμιος και τριτοβάθμιος έλεγχος όπου απαιτείται. Υποχρεωτική ετήσια συντήρηση όλων των σχολείων με ευθύνη του κράτους. Πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για την σταδιακή αντικατάσταση του κτιριακού αποθέματος των σχολικών μονάδων που είναι χτισμένα με ξεπερασμένους αντισεισμικούς κανονισμούς.

• Καθολική εφαρμογή του προγράμματος σχολικών γευμάτων σε όλα τα σχολεία και τις βαθμίδες εκπαίδευσης

• Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων, απαλλαγή από τον ΦΠΑ των λογαριασμών για τις δαπάνες των σχολείων, στήριξη των σχολικών επιτροπών.

• Κανένα παιδί χωρίς την εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη που δικαιούται. Κανένα παιδί χωρίς σχολικό νοσηλευτή ή σχολικό βοηθό. Καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να επιλέγει μεταξύ της μόρφωσης ή της υγείας του παιδιού της.

• Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί μόνιμοι σε κάθε σχολείο, με καθημερινή παρουσία και όχι μια φορά τη βδομάδα, εκ περιτροπής.

• Οριστική λύση του θέματος των μαθητικών μετακινήσεων με δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σύστημα μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους, με ιδιόκτητο στόλο λεωφορείων κατάλληλα διαμορφωμένων για τις ανάγκες των μαθητών, με μόνιμους εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς, τόσο για τις μετακινήσεις των παιδιών στα διαδημοτικά και τα απομακρυσμένα σχολεία εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όσο και για τις σχολικές εκδρομές.

• Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Αυτό επιβάλλει η σύγχρονη παιδαγωγική και η λογική. Αυτό είναι ρεαλιστικό και εφικτό σήμερα: 15 μαθητές ανά τάξη στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, έως 20 για τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου και επαναφορά των διατάξεων για μειωμένο αριθμό παιδιών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις ΚΕΔΑΣΥ.

• Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές στο Λύκειο. Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Καλούμε τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να πάρουν αποφάσεις για το συλλαλητήριο την Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025 στην πλατεία Γεωργίου και ώρα 10:30 π.μ. να σταθούμε στο πλάι των παιδιών μας, μαθητών και φοιτητών, και των δασκάλων τους.

