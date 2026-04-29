Ενωση-Προμηθέας 2014 live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά

Παρακολουθείστε live από το pelop.gr τον α΄ ημιτελικό στον Β΄ Ομιλο της National League 1 ανάμεσα σε Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ και Προμηθέα 2014. Η σειρά ξεκινάει από 1-1 νίκες, με την Ενωση να έχει το πλεονέκτημα της έδρας (η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος).

Η Ενωση προκρίθηκε «μπάι» στους ημιτελικούς, έχοντας καταλάβει τη 2η θέση στην κανονική διάρκεια, ενώ ο Προμηθέας 2014 «σκούπισε» τον Απόλλωνα στα προημιτελικά (2-0 συν το 1-1 νίκες της κανονικής διάρκειας).

Διαιτητές: Καρπάνος-Λιαρομμάτης-Ζ. Πλέγας. Τα 10λεπτα: 20-23, 39-39 (ημ.), 55-62, .

ΕΝΩΣΗ (Κώστας Ρουμελιώτης): Νεόφυτος 4, Αλεν 20 (2), Π. Μπαζίνας 7, Αδαμόπουλος 5, Κογιώνης 12 (βασική 5άδα), Καφέζας 8 (1), Γκάτζο 2, Γκαβασιάδης 16, Φραντζής 3 (1), Γκάτζιος, Ρουμελιώτης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Γιάννης Ντάγιος): Κομνιανίδης 25 (1), Σταμούλος 2, Πρέκας 14 (2), Κιόσια 5, Ράλλης 5 (1) (βασική 5άδα), Δενδής 9 (3), Σκληρός 4, Αλεξανδρόπουλος, Μέγγος, Πούλος 6, Σοϊλεμετζίδης 2.

Οι κυριότερες διακυμάνσεις του σκορ έχουν ως εξής:

Α΄ περίοδος: 0-0 στο 1΄ με εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις, 0-2 στο 2΄ με καλάθι του Πρέκα, νευρική κι άστοχη η Ενωση, κάρφωμα ο Κιόσια για το 2-8 στο 3΄ και ο Κώστας Ρουμελιώτης καλεί εσπευσμένα τάιμ-άουτ, κάρφωμα ο Κογιώνης και 6-11 στο 4΄, κάρφωμα στον αιφνιδιασμό ο Πρέκας και 8-15 στο 5΄, 10-15 στο 6΄, 12-17 στο 7΄ με την πιεστική άμυνα του Προμηθέα 2014 στην περιφέρεια να του έχει αποφέρει πολλά κλεψίματα, 15-18 στο 8΄ με 2/2 βολές του Καφέζα, 18-18 στο 9΄, 20-23 στο 10΄.

Β΄ περίοδος: 22-25 στο 11΄, 26-25 στο 12΄, με την Ενωση να περνάει μπροστά για πρώτη φορά με τρίποντο του Αλεν, 30-27 στο 13΄ με ωραία προσωπική ενέργεια του Νεόφυτου, 30-30 στο 14΄, ο Προμηθέας 2014 ισοφαρίζει με βολή του Κομνιανίδη και καλάθι του Ράλλη, 33-31 στο 15΄, 34-31 στο 16΄, «Τ» στον πάγκο της Ενωσης για διαμαρτυρία, 34-33 στο 17΄ με βολές του Κομνιανίδη, 34-33 στο 18΄, τρίποντο ο Καφέζας στο 19΄ (37-35), 39-39 στο 20΄ με βολές του Αδαμόπουλου και καλάθι στην εκπνοή του Κομνιανίδη. Στην επικίνδυνη ζώνη των φάουλ με 3 στο α΄ ημίχρονο οι Καφέζας και Πρέκας.

Γ΄ περίοδος: Με «Τ» στον Προμηθέα 2014 και καλάθια του Γκαβαδιάση 46-39 στο 21΄, 46-39 στο 22΄, κάρφωμα ο Κιόσια, αψιμαχία με Γκάτζο μετά το καλάθι, έντονη διαμαρτυρία για τη φάση από τον Γιάννη Ντάγιο (46-44 στο 23΄), «έβρεξε»… «Τ» και 47-45 με βολές των Περικλή Μπαζίνα και Κιόσια, 50-48 στο 24΄ με φόλοου του Σκληρού, 51-48 στο 25΄, 51-50 στο 26΄, 51-52 στο 27΄ με 2/2 βολές του Πούλου ο Προμηθέας 2014 προσπερνάει ξανά, 53-52 στο 28΄ με προσωπική ενέργεια του Αλεν, η Ενωση έχει μέχρι τώρα 3/13 τρίποντα και ο Προμηθέας 2014 τα έχει… σπάσει με 3/21 σουτ από τα 6.75μ., 53-54 στο 29΄, τρίποντο ο Πρέκας (55-59), τρίποντο και ο Δενδής και 55-62 στο 30΄.

Δ΄ περίοδος: Από 4 φάουλ οι Νεόφυτος και Πρέκας, 57-62 στο 31΄, 57-64 στο 32΄, τρίποντο και φάουλ από τον Κομνιανίδη (57-68), πολύ καλές άμυνες του Δενδή επάνω στον Αλεν, ο οποίος, όμως, μειώνει σε 59-68 στο 33΄, 61-68 στο 34΄, τρίποντο ο Δενδής, καλάθι ο Γκαβασιάδης και 63-71, τρίποντο ο Αλεν και 66-71 στο 35΄, νευρικότητα εκατέρωθεν και άγρια μπασκετική ομορφιά, νέο καλάθι ο Αλεν και 68-71 στο 36΄, ο Αλεν στα 4 φάουλ, ο Κομνιανίδης με 2/3 βολές «έγραψε» το 68-73, ο Αλεν με 2/2 βολές μείωσε σε 70-73, 70-73 στο 37΄, ο Περικλής Μπαζίνας μειώνει στον πόντο (72-73), καλάθι ο Κομνιανίδης (72-75), άστοχοι σε απανωτά σουτ οι γηπεδούχοι, ο Πούλος με 1/2 βολές πέτυχε το 72-76 στο 38΄, ο Γκαβασιάδης μείωσε σε 74-76 και ο Γκάτζο ισοφάρισε σε 76-76 στο 39΄, άστοχο τρίποντο από τον Πρέκα, ο Κογιώνης το 78-76, στις βολές στα 22΄ ο Κομνιανίδης,

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ

Ολος ο μπασκετικός κόσμος της Πάτρας – κι όχι μόνο – δίνει «παρών» στις κερκίδες του κλειστού γυμναστήριου Κρύα Ιτεών, καθώς το παιχνίδι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

* Ο πρόεδρος της Ενωσης Κώστας Μαρλαφέκας υποδέχθηκε ως οικοδεσπότης τους φίλους του μπάσκετ και την αποστολή του Προμηθέα 2014.

* Ανάμεσα στους θεατές ο πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Χρήστος Μήλας, ο τεχνικός διευθυντής του Προμηθέα Μάκης Γιατράς και ο πλέι-μέικερ της επαγγελματικής ομάδας Νάσος Μπαζίνας, ο οποίος βλέπει και την θυγατρική ομάδα του Προμηθέα, αλλά και τον αδερφό του Περικλή, ο οποίος αγωνίζεται στην Ενωση. Στο γήπεδο είναι και ο Νίκος Πλώτας.

* Στο γήπεδο βρίσκονται και οι προπονητές Γιάννης Ελευθεριάδης και Κώστας Δελέγκος.

* Πολλά τα μπασκετικά πηγαδάκια, με τη συζήτηση για το ενωτικό κοινό ψηφοδέλτιο της ΕΣΚΑ-Η υπό τον πρόεδρο Παναγιώτη Λυκούδη να έχει την τιμητική του. Το ίδιο και οι προβλέψεις για τους τελικούς της National League 2, με την Παναχαϊκή να πέφτει τελικά επάνω στους Γαργαλιάνους (1-1 οι νίκες, το πλεονέκτημα της έδρας η Μεσσηνιακή ομάδα).

