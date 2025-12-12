Ενστάσεις των αυτοκινητιστών για τον νέο σταθμό του ΚΤΕΛ: Ταξιτζήδες σε οριακή κατάσταση

Η λειτουργία του νέου σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ στην Οθωνος-Αμαλίας αποτελεί κομβικό σημείο για την κυκλοφοριακή ζωή της Πάτρας και ειδικά για τον κλάδο των ταξί.

Η μετατόπιση της πιάτσας από τη Ζαΐμη στον νέο σταθμό, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες πεζοδρομήσεις, σύμφωνα με τους ίδιους τους ταξιτζήδες, δημιούργησε ένα σύνθετο περιβάλλον που επιβαρύνει καθημερινά τη ροή των οχημάτων και τη λειτουργικότητα των επαγγελματιών οδηγών. Η νέα πιάτσα, λένε, αντί να αποσυμφορήσει την περιοχή, λειτουργεί με μειωμένες θέσεις και αυξημένη επικινδυνότητα, ενώ τα ΙΧ. που σταματούν για αποβίβαση επιβατών προκαλούν συχνές συμφορήσεις.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί, Γιώργος Σίδερης, υπογραμμίζει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ότι η αρχική συναίνεση του Σωματείου για κατάργηση της πιάτσας στη Ζαΐμη στηρίχθηκε στην υπόσχεση μίας επαρκούς νέας πιάτσας στο ΚΤΕΛ. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε διαφορετική: αντί για 16 θέσεις, υπάρχουν μόνο 12, ενώ η πρόσβαση εμποδίζεται συστηματικά από ΙΧ που σταματούν δίπλα στα ταξί. Ο ίδιος ζητά την άμεση επαναλειτουργία των 8 θέσεων στη Ζαΐμη, ώστε να λειτουργήσει ως βοηθητικός σταθμός που θα αποφορτίσει την περιοχή και θα εξυπηρετήσει ξενοδοχεία και σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο.

Ο αυτοκινητιστής Ανδρέας Φραγκάκης δίνει στην «Π» μία ολοκληρωμένη διάσταση στο ζήτημα της κυκλοφορίας και της ασφάλειας. «Η μεταφορά της πιάτσας στο νέο ΚΤΕΛ δεν έγινε με επαρκή σχεδιασμό» αναφέρει. «Τα ΙΧ που σταματούν για να αφήσουν επιβάτες, αλλά και τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται παράλληλα, δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Η είσοδος και η έξοδος των ταξί δεν είναι ασφαλής, και η περιορισμένη χωρητικότητα αναγκάζει πολλά οχήματα να περιμένουν στη μέση του δρόμου, μπλοκάροντας τη ροή».

Προτείνει ότι η διατήρηση μέρους της πιάτσας στη Ζαΐμη θα λειτουργήσει ως απαραίτητη λύση για την αποσυμφόρηση, ενώ τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού και σωστής σήμανσης, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν ακριβώς πού να προστρέξουν. «Χωρίς αυτά τα μέτρα», καταλήγει, «ο κίνδυνος ατυχημάτων και η ταλαιπωρία επιβατών και οδηγών θα αυξηθούν δραματικά, ειδικά τις ώρες αιχμής και την περίοδο των γιορτών».

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους: «Μπάχαλο ατελειώτο!»

Η δημιουργία νέων πεζοδρόμων και τα έργα που παραμένουν ημιτελή, έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα των οδηγών ταξί σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Ο Αλέκος Παπαλεξόπουλος, οδηγός με 35 χρόνια εμπειρίας, περιγράφει στην «Π» ένα «ατελείωτο μπάχαλο»: οι πιάτσες έχουν μειωθεί, η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει εκτιναχθεί, και η δουλειά που παλαιότερα γινόταν εύκολα, τώρα απαιτεί διπλό χρόνο και κόπο.

Η Πάτρα βιώνει έτσι μία κρίση που δοκιμάζει οδηγούς και επιβάτες, με την καθημερινή μετακίνηση να έχει γίνει μία αγωνιώδης πρόκληση.

«Από τότε που δημιουργήθηκαν οι πεζόδρομοι, οι χρόνοι διαδρομής έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Διαδρομές που παλαιότερα έκανα σε 10-15 λεπτά, τώρα ξεπερνούν τα 25-30 λεπτά. Οι πελάτες αποθαρρύνονται, βλέποντας ότι η χρήση ταξί κοστίζει περισσότερο και απαιτεί περισσότερο χρόνο. Σε ώρες αιχμής και όταν βρέχει, η κατάσταση γίνεται απελπιστική» δηλώνει.

Η οικονομική πίεση είναι αφόρητη: «Ο τζίρος έχει πέσει δραματικά. Πολλοί συνάδελφοί μου δεν βγάζουν ούτε τα έξοδα, και οι φορολογικές υποχρεώσεις παραμένουν αβάσταχτες. Η μειωμένη πελατεία, η αναμονή στις πιάτσες και η περιορισμένη κίνηση μάς οδηγούν σε κατάσταση που δεν έχω ξαναδεί σε όλη μου τη ζωή. Οι πολίτες αποφεύγουν να χρησιμοποιούν ταξί, αφού το κρίνουν ασύμφορο λόγω της καθυστέρησης. Οι βροχές και οι γιορτές θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο δραματική».

