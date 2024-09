Ένταση ανάμεσα σε Βιέννη και Άγκυρα: Ο Ερντογάν σύγκρινε τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ ΒΙΝΤΕΟ

Η σύγκριση της κυβέρνησης Νετανιάχου με τη ναζιστική Γερμανία που έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως έκανε πριν από γενιές με τον ναζιστή δικτάτορα Αδόλφο Χίτλερ.

🇹🇷 Erdogan at the UN: “Just as Hitler was stopped by an alliance of humanity 70 years ago, Netanyahu and his murder network must be stopped by an alliance of humanity. The UN General Assembly’s authority to recommend use of force should be considered.” pic.twitter.com/TYticn2xRs

«Ακριβώς όπως ο Χίτλερ σταμάτησε από τη συμμαχία της ανθρωπότητας πριν από 70 χρόνια, ο Νετανιάχου και το δολοφονικό του δίκτυο πρέπει να σταματήσουν από την ίδια συμμαχία», δήλωσε ο Ερντογάν στην ομιλία του, προσθέτοντας: «Ακόμη και αν κάποιοι αισθάνονται άβολα, ακόμη και αν κάποιοι θα μας επικρίνουν για άλλη μια φορά, θέλω να πω ορισμένες αλήθειες ανοιχτά σήμερα, στο όνομα της ανθρωπότητας, από το κοινό βήμα της ανθρωπότητας».

Σύμφωνα με το protothema, η απάντηση στα λεγόμενα του Τούρκου προέδρου ήρθε από το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας, που τον κατηγόρησε για «αποκρουστικές συγκρίσεις με το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας».

Comparisons with the darkest chapter of our history are beyond appalling. We reject any such polemics as used by the Turkish President. Adding fuel to the fire in such an alarming phase is completely irresponsible. Everyone should aim to deescalate, in words and deeds.

«Οι συγκρίσεις με το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας μας είναι πέρα για πέρα αποκρουστικές. Απορρίπτουμε κάθε τέτοια πολεμική που χρησιμοποιεί ο Τούρκος Πρόεδρος. Το να ρίχνει λάδι στη φωτιά σε μια τέτοια ανησυχητική φάση είναι εντελώς ανεύθυνο. Όλοι θα πρέπει να στοχεύουν στην αποκλιμάκωση, με λόγια και πράξεις» ανέφερε το αυστριακό υπουργείο.

Ωστόσο, η πολεμική Άγκυρας – Βιέννης δεν σταμάτησε εκεί. Το πρωί της Τετάρτης ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης Φαχρετίν Αλτούν απάντησε στις επικρίσεις του υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα σχόλια του Ερντογάν στην 79η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη «δεν ήταν απλώς μια αναλογία», αλλά μάλλον μια «προσπάθεια να βοηθήσει όσους υποστηρίζουν αυτή τη γενοκτονία να κοιταχτούν στον καθρέφτη».

Our President Erdoğan’s statement is not just an analogy; it is an effort to help those who support this genocide to look themselves in the mirror. It is clear from this reaction that the message has been received by the enablers and partners in crime!

It’s only those who feel… https://t.co/nVOCfFuwQc

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 24, 2024