Ένταση στη ΝΔ: Ο Γιώργος Βλάχος αντέδρασε στη διαδικασία εκλογής γραμματέα της ΚΟ

Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη διαδικασία εκλογής νέου γραμματέα. Ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος αντέδρασε στον τρόπο που πρότεινε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να στηθεί κάλπη αντί για εκλογή «δι’ εγέρσεως».

Η διαφωνία καταγράφηκε αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Ο κ. Βλάχος πήρε τον λόγο, εκφράζοντας την ένστασή του και ζητώντας να τηρηθεί ο Κανονισμός.

Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν χαρακτηριστικός:

Μητσοτάκης: «Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ».

Βλάχος: «Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη».

Μητσοτάκης: «Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;»

Βλάχος: «Να τηρηθεί ο Κανονισμός».

Μητσοτάκης: «Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας».

Παρά τη διαφωνία, η διαδικασία προχώρησε τελικά δι’ εγέρσεως, με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο να αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Περίμενα να υπάρξει ομοφωνία», σχολίασε ο ίδιος αμέσως μετά την εκλογή του.

