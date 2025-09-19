Ένταση στη ΝΔ: Ο Γιώργος Βλάχος αντέδρασε στη διαδικασία εκλογής γραμματέα της ΚΟ
Μια απρόσμενη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, όταν ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος διαφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο εκλογής του νέου γραμματέα.
Ένταση επικράτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη διαδικασία εκλογής νέου γραμματέα. Ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος αντέδρασε στον τρόπο που πρότεινε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να στηθεί κάλπη αντί για εκλογή «δι’ εγέρσεως».
Η διαφωνία καταγράφηκε αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Ο κ. Βλάχος πήρε τον λόγο, εκφράζοντας την ένστασή του και ζητώντας να τηρηθεί ο Κανονισμός.
Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν χαρακτηριστικός:
Μητσοτάκης: «Σας παρακαλώ δια εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ».
Βλάχος: «Αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Να στηθεί κάλπη».
Μητσοτάκης: «Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;»
Βλάχος: «Να τηρηθεί ο Κανονισμός».
Μητσοτάκης: «Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας».
Παρά τη διαφωνία, η διαδικασία προχώρησε τελικά δι’ εγέρσεως, με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο να αναλαμβάνει καθήκοντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Περίμενα να υπάρξει ομοφωνία», σχολίασε ο ίδιος αμέσως μετά την εκλογή του.
