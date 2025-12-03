Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα

Η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν τις 14:00 στην πύλη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όταν ομάδα αυτοκινητιστών ταξί επιχείρησε να μπει στον χώρο του υπουργείου ζητώντας άμεση συνάντηση με τους αρμοδίους, πυροδοτώντας ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα, ωστόσο η ατμόσφαιρα παρέμεινε φορτισμένη με τους αυτοκινητιστές να καταγγέλλουν αντιμετώπιση που, όπως λένε, δεν αρμόζει σε ειρηνική κινητοποίηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



