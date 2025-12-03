Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα

Σοβαρή αναστάτωση σημειώθηκε έξω από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όταν οδηγοί ταξί ήρθαν σε αντιπαράθεση με τα ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να γίνει περιορισμένη χρήση χημικών.

03 Δεκ. 2025 14:11
Pelop News

Η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν τις 14:00 στην πύλη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όταν ομάδα αυτοκινητιστών ταξί επιχείρησε να μπει στον χώρο του υπουργείου ζητώντας άμεση συνάντηση με τους αρμοδίους, πυροδοτώντας ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα, ωστόσο η ατμόσφαιρα παρέμεινε φορτισμένη με τους αυτοκινητιστές να καταγγέλλουν αντιμετώπιση που, όπως λένε, δεν αρμόζει σε ειρηνική κινητοποίηση.

