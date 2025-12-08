Ένταση στο Ηράκλειο: Αγρότες επιχείρησαν να κλείσουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο – Δακρυγόνα και κρότου-λάμψης ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν τον δρόμο προς το αεροδρόμιο, με την επέμβαση της Αστυνομίας να οδηγεί στη χρήση δακρυγόνων και κρότου-λάμψης.

Η αστυνομική παρέμβαση ήταν άμεση, με τη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να αποτραπεί το κλείσιμο του οδικού άξονα.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη συγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων του πρωτογενούς τομέα. Οι συμμετέχοντες διαμαρτύρονται για –όπως τονίζουν– συνθήκες που απειλούν ευθέως την επιβίωσή τους και το μέλλον των περιουσιών τους.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Κρήτη, προσυγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο, όπου έχουν αρχίσει ήδη να καταφθάνουν αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, ενώ η συμμετοχή αυξάνεται σταδιακά.

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων και επικεφαλής του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, τόνισε ότι στόχος των κινητοποιήσεων δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών. «Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να το αποφύγουμε, ζητώντας προκαταβολικά συγγνώμη αν αυτό δεν καταστεί εφικτό», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «θέμα επιβίωσης», επισημαίνοντας ότι η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα τη μορφή που θα λάβουν οι δράσεις και τις κατευθύνσεις των επόμενων κινήσεων.

Όπως δηλώνουν οι συμμετέχοντες, ο αγώνας τους δεν έχει ημερομηνία λήξης, καθώς προσανατολίζονται σε διαμαρτυρίες επ’ αόριστον. Στα πανό που έχουν αναρτηθεί κυριαρχούν συνθήματα όπως «δεν μιλάμε πια, διεκδικούμε».

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει ενεργά και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, ενισχύοντας το μέτωπο πίεσης προς την Πολιτεία.





