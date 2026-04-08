Ένταση στον αέρα του OPEN: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με Στραβελάκη στο «10 Παντού» ΒΙΝΤΕΟ

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην ενημερωτική εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με την αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Στραβελάκη να ξεφεύγει γρήγορα από τα όρια μιας συνηθισμένης τηλεοπτικής έντασης. Η εκπομπή παρουσιάζεται από τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου.

08 Απρ. 2026 13:31
Pelop News

Θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο πλατό της εκπομπής «10 Παντού» στο OPEN, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη να έρχονται σε ανοιχτή σύγκρουση στον αέρα, ενώ η Μίνα Καραμήτρου επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή των δύο δημοσιογράφων.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι δεν της δινόταν ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει σε ερώτημα που της είχε τεθεί, με το κλίμα να φορτίζεται γρήγορα στο στούντιο.

Στη συνέχεια, η ίδια αναφέρθηκε σε παλαιότερο βίντεο που, όπως είπε, είχε προβληθεί σε δελτίο ειδήσεων άλλου τηλεοπτικού σταθμού και αφορούσε τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με την κουβέντα να παίρνει ακόμη πιο έντονη τροπή.

Ο Νίκος Στραβελάκης αντέδρασε έντονα, ζητώντας επίμονα από την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει όσα ανέφερε, ενώ εκείνη, σε ιδιαίτερα οξύ ύφος, του απάντησε ειρωνικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν δέχεται να της παρουσιάζεται ως «χάρη» το ότι της δίνεται ο λόγος σε μια συνέντευξη στην οποία είχε προσκληθεί.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε εκεί. Ο παρουσιαστής επέμεινε στις ενστάσεις του, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για ανάκληση, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε στο ίδιο κλίμα, υποστηρίζοντας ότι δέχεται επιθέσεις όπου κι αν εμφανίζεται.

