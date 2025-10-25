Εντατικοί έλεγχοι και στην Πάτρα: Την παράνομη πώληση αλκοόλ θέλουν να πατάξουν οι Αρχές

Μετά τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ στην Αθήνα, το θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους επανέρχεται δυνατά στο προσκήνιο.

Στην Πάτρα, μέσα στο 2025, έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά, όπου ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης με οξεία μέθη.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές ετοιμάζουν εντατικούς ελέγχους το τετραήμερο αυτό, σε περιοχές όπου συχνάζουν νέοι -όπως η Γεροκωστοπούλου, η Ηφαίστου, το Μαρκάτο, το Κάστρο, οι σκάλες Αγίου Νικολάου και η πλατεία Γεωργίου. Οι έλεγχοι για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, θα περιλαμβάνουν και περίπτερα, κάβες, μίνι μάρκετ, ακόμη και καταστήματα που πωλούν ποτά σε πακέτο και σε περίπτωση παραβάσεων θα υπάρξουν συλλήψεις, ενώ οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπως τονίζουν στελέχη της ΕΛΑΣ.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ



Ο επιχειρηματίας εστίασης και πρώην πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Γιώργος Κοτοπούλης, επισημαίνει ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια: «Το κράτος δεν θέλει να λειτουργήσει.

Είναι εύκολο να βρει πού πωλείται αλκοόλ σε ανήλικους, αλλά οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Ας δούμε από πού μαζεύει το ΕΚΑΒ τα παιδιά για να τα μεταφέρει στα νοσοκομεία και θα βρούμε από πού πήραν και το αλκοόλ. Εδώ, τα παιδιά αγοράζουν μπύρες από σούπερ μάρκετ χωρίς κανέναν έλεγχο, ενώ στα πάρτι και το καρναβάλι με τους πάγκους που πωλούν μαυροδάφνη η κατάσταση ξεφεύγει. Τώρα θα γίνει πάρτι με σχολεία για την 28η Οκτωβρίου. Τι θα γίνει εκεί;» διερωτάται ο Γ. Κοτοπούλης.

«Τα πάρτι στα οποία συμμετέχουν μαθητές, θα μπουν στο μικροσκόπιό μας, για να διαπιστωθεί αν πωλείται αλκοόλ σε ανηλίκους. Θα είναι αυστηροί οι έλεγχοι» τονίζουν αστυνομικές πηγές στην “Π”.

ΗΛΙΑΔΗΣ



Από την πλευρά της ιατρικής κοινότητας, ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στο Νοσοκομείο Ρίου, Ανδρέας Ηλιάδης, σημειώνει ότι οι εισαγωγές παιδιών με δηλητηρίαση από αλκοόλ έχουν αυξηθεί:

«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, που μπορεί να απειλήσει μέχρι και τη ζωή των παιδιών. Κάνω έκκληση στους γονείς να είναι αυστηροί με το θέμα».

Την ίδια ώρα, η πρόσφατη υπόθεση ανήλικης στην περιοχή της Παντάνασσας, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού αφού είχε καταναλώσει αλκοόλ, υπενθυμίζει τον ευρύτερο κίνδυνο που συνδέεται με την ανεξέλεγκτη κατανάλωση.

Η κοινωνία καλείται να δράσει συντονισμένα. Οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι, αλλά χρειάζεται και παιδεία, ευθύνη και επίγνωση, από την πλευρά και των γονιών για να μην ξαναθρηνήσουμε άλλο παιδί εξαιτίας ενός ποτηριού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



