Εντείνεται η ρωσική πίεση στην Οδησσό: Στόχος η διακοπή θαλάσσιων εξαγωγών της Ουκρανίας

Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά της Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Οδησσού, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την πρόσβαση της χώρας σε θαλάσσιους διαδρόμους εφοδιασμού και εξαγωγών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιδρομές ως στρατηγική κίνηση της Μόσχας για να μπλοκάρει τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κουλέμπα περιέγραψε τις ενέργειες ως «συστηματικές», ενώ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει για πιθανή μετατόπιση του κέντρου βάρους του πολέμου προς την Οδησσό.

Τη Δευτέρα το βράδυ, πλήγματα έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε εμπορικό πλοίο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Προηγούμενες επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, πυρκαγιές σε λιμάνια και καταστροφή εμπορευματοκιβωτίων με τρόφιμα.

Μια βαλλιστική επίθεση στο λιμάνι Pivdenniy κόστισε τη ζωή σε οκτώ άτομα, ενώ άλλη επίθεση διέκοψε τη λειτουργία γέφυρας προς τη Μολδαβία.

Η Οδησσός παραμένει κρίσιμη για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και καλαμποκιού, μέσω εναλλακτικού διαδρόμου από το 2023, καθώς άλλα λιμάνια βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο προκάλεσαν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σημειώθηκε νέα αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, με ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας. Δεν αναφέρθηκαν άμεσα θύματα ή ζημιές.

