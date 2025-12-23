Εντείνεται η ρωσική πίεση στην Οδησσό: Στόχος η διακοπή θαλάσσιων εξαγωγών της Ουκρανίας

Επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές προκαλούν διακοπές ρεύματος και ζημιές. Νέα αεροπορική επίθεση στο Κίεβο

Εντείνεται η ρωσική πίεση στην Οδησσό: Στόχος η διακοπή θαλάσσιων εξαγωγών της Ουκρανίας
23 Δεκ. 2025 8:26
Pelop News

Οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους κατά της Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Οδησσού, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την πρόσβαση της χώρας σε θαλάσσιους διαδρόμους εφοδιασμού και εξαγωγών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιδρομές ως στρατηγική κίνηση της Μόσχας για να μπλοκάρει τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κουλέμπα περιέγραψε τις ενέργειες ως «συστηματικές», ενώ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει για πιθανή μετατόπιση του κέντρου βάρους του πολέμου προς την Οδησσό.

Τη Δευτέρα το βράδυ, πλήγματα έπληξαν λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε εμπορικό πλοίο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Προηγούμενες επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, πυρκαγιές σε λιμάνια και καταστροφή εμπορευματοκιβωτίων με τρόφιμα.

Μια βαλλιστική επίθεση στο λιμάνι Pivdenniy κόστισε τη ζωή σε οκτώ άτομα, ενώ άλλη επίθεση διέκοψε τη λειτουργία γέφυρας προς τη Μολδαβία.

Η Οδησσός παραμένει κρίσιμη για τις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και καλαμποκιού, μέσω εναλλακτικού διαδρόμου από το 2023, καθώς άλλα λιμάνια βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Παράλληλα, ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο προκάλεσαν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σημειώθηκε νέα αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, με ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας. Δεν αναφέρθηκαν άμεσα θύματα ή ζημιές.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ