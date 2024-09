Εντείνονται οι ανησυχίες για τον Λίβανο: Εκατοντάδες νεκροί, αποδυναμώνεται η Χεζμπολάχ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Δραματικές οι εξελίξεις στον Λίβανο με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται στους 558.

Μεταξύ των νεκρών από το πλήθος αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το Ισραήλ, πλήττοντας περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ. συμπεριλαμβάνονται 50 παιδιά και 94 γυναίκες. ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.835.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα νέα πλήγματα σε υποδομές και εξοπλισμούς του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Στη διάρκεια των τελευταίων ωρών, ο στρατός έπληξε τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, κυρίως εκτοξευτήρες ρουκετών, εγκαταστάσεις τρομοκρατικών υποδομών και κτίρια μέσα στα οποία ήταν αποθηκευμένα όπλα», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

Η αεροπορική εταιρεία Air France γνωστοποίησε σήμερα πως παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της προς και από τη Βηρυτό για άλλη μια εβδομάδα «μέχρι και την 1η Οκτωβρίου», «εξαιτίας της κατάστασης της ασφάλειας στον προορισμό».

Αντιθέτως η εταιρεία «πραγματοποιεί κανονικά» τις πτήσεις προς και από το Τελ-Αβίβ, τις οποίες επανέλαβε το Σάββατο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Στη Μόσχα, το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα φόβους για μία «πλήρη αποσταθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής λόγω της στρατιωτικής κλιμάκωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Πρόκειται ασφαλώς για ένα εν δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνο γεγονός εφόσον πρόκειται για επέκταση της ζώνης σύγκρουσης, για την πλήρη αποσταθεροποίηση της περιοχής», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Ασφαλώς αυτό μας ανησυχεί και μας ανησυχεί στον ανώτατο βαθμό», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσε σήμερα όποιον έχει επιρροή στη Μέση Ανατολή ή αλλού να επιδιώξει την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την απότομη όξυνση της κατάστασης.

«Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ Φόλκερ Τουρκ καλεί σήμερα όλα τα κράτη και τις πλευρές με επιρροή στην περιοχή και πέραν αυτής να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος του Τουρκ σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη. «Οι μέθοδοι και τα μέσα του πολέμου που χρησιμοποιούνται εγείρουν πολύ σοβαρές ανησυχίες για το εάν αυτό συνάδει με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα πριν από τα χτυπήματα, δήλωσε: «Αν στέλνεις προειδοποίηση λέγοντας σε αμάχους να απομακρυνθούν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό να πλήττεις στη συνέχεια αυτές τις περιοχές, γνωρίζοντας καλά ότι ο αντίκτυπος στους αμάχους θα είναι τεράστιος».

The Beqaa Valley of Lebanon is starting to look like Gaza. pic.twitter.com/vXUaPKhQEt

Στην ίδια ενημέρωση, ο Αμπντισανίρ Αμπουμπακάρ, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στον Λίβανο, δήλωσε ότι κάποια νοσοκομεία στον Λίβανο έχουν γεμίσει από τους χιλιάδες τραυματίες που φθάνουν εκεί. Τέσσερις υγειονομικοί σκοτώθηκαν χθες, πρόσθεσε ο ίδιος. «Έχουμε κάποια στοιχεία και έχουμε κάποιες καταγραφές που δείχνουν ότι έγιναν τουλάχιστον κάποιες επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις, ακόμα και σε ασθενοφόρα», δήλωσε στην ενημέρωση, καταγγέλλοντας τις συνέπειες στον εύθραυστο τομέα υγείας της χώρας.

Ο εκπρόσωπος της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) Μάθιου Σόλτμαρς δήλωσε ότι και άλλοι κάτοικοι αναμένεται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πως η υπηρεσία προσπαθεί να βρει νέα καταφύγια για τους εκτοπισμένους γύρω από τη Βηρυτό και την κοιλάδα Μπεκάα.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι από τη σοβαρή κλιμάκωση των επιθέσεων που είδαμε χθες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χθες και σήμερα το βράδυ και ο αριθμός τους δεν σταματά να αυξάνεται», δήλωσε ο Σόλτμαρς σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Σύμφωνα με το newist, η Unicef, από την πλευρά της, ζήτησε «επειγόντως άμεση αποκλιμάκωση» καθώς και όλες οι πλευρές να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για να εγγυηθούν την προστασία των μη στρατιωτικών υποδομών και των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων και του ιατρικού προσωπικού.

«Η χθεσινή ημέρα ήταν η χειρότερη που έζησε ο Λίβανος εδώ και 18 χρόνια. Αυτή η βία πρέπει να σταματήσει άμεσα, διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι μη αποδεκτές», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Unicef στον Λίβανο, η Έτι Χίγκινς, μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Βηρυτό.

«Πιθανώς τους πήγαν 20 χρόνια πίσω», ανέφερε αξιωματούχος υπό το καθεστώς ανωνυμίας για τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού εναντίον της λιβανέζικης οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

ΗΠΑ για Λίβανο: Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν γυρίσει τη Χεζμπολάχ «20 χρόνια πίσω»

Ενώ τα χτυπήματα φαίνεται να έχουν αποδυναμώσει σημαντικά τη Χεζμπολάχ, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εργάζονται για να πείσουν το Ισραήλ να μην κλιμακώσει περαιτέρω, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο.

Την ίδια στιγμή, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκαθαρίζει ότι η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να σταθεί μόνη της απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο «προστατεύεται, υποστηρίζεται και λαμβάνει προμήθειες από δυτικές χώρες».

Μεταξύ των όπλων που το Ισραήλ ανέφερε ότι είχαν αποθηκευτεί σε κατοικίες του Λιβάνου, ήταν πύραυλοι κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε μια περίπτωση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αποκάλυψαν φωτογραφίες που έδειχναν, όπως είπαν, έναν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς τοποθετημένο σε εκτοξευτή στη σοφίτα του σπιτιού μιας λιβανέζικης οικογένειας.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.

This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024