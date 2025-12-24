Εντολή εκκένωσης στο Λος Αντζελες, σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες

Εντολή εκκένωσης περιοχών, από τις Αρχές στο Λος Αντζελες, υπό τον φόβο σαρωτικών πλημμυρών από καταιγίδα.

24 Δεκ. 2025 7:52
Pelop News

Την εκκένωση συγκεκριμένων περιοχών ανακοίνωσαν οι Αρχές του Λος Αντζελες στις ΗΠΑ, την Τρίτη 23/12/2025, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις που αναμένονται στην Καλιφόρνια προκαλούν ανησυχία για σοβαρές πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» – δηλαδή μια καταιγίδα που μοιάζει με ποτάμι στον ουρανό – αναμένεται να πλήξει τη νότια Καλιφόρνια τις επόμενες ώρες και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη χριστουγεννιάτικη καταιγίδα», προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service / NWS), προβλέποντας έως και 250 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε πως περισσότερα από 100 νοικοκυριά έχουν λάβει εντολές εκκένωσης και ότι οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν ώστε να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών Πασίφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού, οι οποίες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, καθώς οι προβλεπόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις εγείρουν ανησυχίες για κατολισθήσεις.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από ισχυρούς ανέμους, αυξάνοντας τους φόβους για διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αποκλεισμούς δρόμων εξαιτίας πτώσης δέντρων. Για τον λόγο αυτόν, οι αρχές προειδοποίησαν τους εκδρομείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

