Έντονη ανησυχία για την κτηνοτροφία στην Αχαΐα – Παρεμβάσεις και καταγγελίες σε ημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για «ολική καταστροφή» λόγω ευλογιάς – Πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστικές αποζημιώσεις και μέτρα στήριξης

19 Μαρ. 2026 14:20
Pelop News

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των κτηνοτρόφων της Δυτικής Αχαΐας στην ημερίδα που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στα Λουσικά, με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου και κυρίως τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι των πληγέντων κτηνοτρόφων περιέγραψαν μια δραματική κατάσταση, κάνοντας λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή των εκτροφών τους. Όπως υποστήριξαν, οι ελλιπείς έλεγχοι από πλευράς Πολιτείας συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση της νόσου, αλλά και άλλων ζωονόσων, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα των αποζημιώσεων, με τους παραγωγούς να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, χαρακτηρίζοντάς τες ανεπαρκείς σε σχέση με το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί. Όπως επισημάνθηκε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές σχέδιο για την ανασύσταση των κοπαδιών, γεγονός που αφήνει δεκάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα και σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κόμματος, Βασίλης Κόκκαλης, καθώς και ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Οι δύο βουλευτές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου να δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματα των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, παρουσίασαν τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησαν για καθυστερήσεις και υπεκφυγές, ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως ο εμβολιασμός και η πλήρης αποζημίωση των πληγέντων.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση του γεωπόνου και προέδρου του περιφερειακού τμήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Τάσο Τσάκωνα, ο οποίος ανέδειξε τόσο τις οικονομικές όσο και τις κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης στην κτηνοτροφία, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο εγκατάλειψης της δραστηριότητας σε πολλές περιοχές.

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε χαρακτηρίστηκε γόνιμος, με την καταγραφή όλων των παραμέτρων του προβλήματος. Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι το υλικό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των πολιτικών παρεμβάσεων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την κτηνοτροφία στην Αχαΐα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ