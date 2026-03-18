Έντονη αντιπαράθεση Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου στη Βουλή

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συνεδρίαση στη Βουλή, όπου σημειώθηκε νέα σύγκρουση μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνος Κυρανάκης και του προέδρου του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Η αντιπαράθεση εκδηλώθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με τον κ. Λυμπερόπουλο να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει αλλαγές στον χώρο των μεταφορών προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει αποδεκτό από τον κλάδο.

Κατά την τοποθέτησή του, εξέφρασε ενστάσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πρακτικές δυσκολίες για μεγάλες διαδρομές. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση με τους επαγγελματίες του κλάδου και έκανε λόγο για επιβολή μέτρων χωρίς επαρκή διάλογο.

Η ένταση αυξήθηκε όταν ο πρόεδρος της επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, παρενέβη ζητώντας να αποφευχθούν ακραίες εκφράσεις, μετά από αναφορές του κ. Λυμπερόπουλου περί «χουντικών απόψεων».

Από την πλευρά του, ο κ. Κυρανάκης, κλείνοντας τη συνεδρίαση, απάντησε με αιχμηρό τρόπο, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ ότι εκπροσωπεί συμφέροντα που σχετίζονται με οχήματα εσωτερικής καύσης και εμπόρους αυτοκινήτων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι θέσεις του ΣΑΤΑ συγκλίνουν με εκείνες της Lyft, επισημαίνοντας ότι δεν εξυπηρετούν τους οδηγούς ταξί.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι τίθενται ζητήματα σχετικά με το ύψος των μισθώσεων που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες οδηγούς.

Η αντιπαράθεση έληξε με τον κ. Λυμπερόπουλο να αποχωρεί από την αίθουσα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τις τοποθετήσεις του αναπληρωτή υπουργού.

