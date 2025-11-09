Εντυπωσιακήρώτη Open Day στη Σχολή Ικάρων

Η Σχολή Ικάρων άνοιξε χθες τις πύλες της για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Open Day, στο Τατόι, με αφορμή τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στους χώρους της Open Day ξεναγήθηκε ο Προέδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, μετά το πέρας της τελετής του επίσημου εορτασμού, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο προσήλθε και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πλήθος επισκεπτών -μεταξύ των οποίων οικογένειες, μαθητές και φίλοι της Πολεμικής Αεροπορίας- είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αποστολή, το έργο και τις δυνατότητές της, μέσα από μια σειρά δράσεων και διαδραστικών εμπειριών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων:

– Ανάπτυξη εξομοιωτών πτήσης αεροσκαφών F-16 και F-35, καθώς και συσκευών εικονικής πραγματικότητας (VR)

– Εκθέσεις φωτογραφίας και εργαστήρια αερομοντελισμού από τους Συλλόγους «Αναχαίτιση», «Απογείωση», «Δαίδαλος» και «Ελληνικά Φτερά»

– Αγώνες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισηςμεταξύ της ΣΙ και παλαίμαχων αθλητών

– Παιδικές αθλητικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ολυμπιονικών

– Προβολή ταινίας «Top Gun – Maverick»

– Επίδειξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drone Show)

– Συναυλία με τη συμμετοχή επώνυμων καλλιτεχνών και της Μουσικής της Πολεμικής Αεροπορίας

– Food & Drink Spots για το κοινό.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παραβρέθηκε σε όλες τις δραστηριότητες της Open Day.

Υποδέχθηκε και ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία και τησυμμετοχή τους ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το κοινό που επισκέφθηκε τη Σχολή Ικάρων, εκφράζοντας τη χαρά και την εκτίμησή του για τη θερμή ανταπόκριση όλων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους μαθητές σχολείων από το Διδυμότειχο και τα Ανώγεια, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών του εορτασμού, να προσφέρουν με ιδιαίτερη χαρά συμβολικά αναμνηστικά δώρα στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας ενώ το κοινό εξέφρασε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το έργο και την προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας.

