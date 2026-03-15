ΕΟΔΥ: Είναι ύπουλη η ιλαρά, άρα απαραίτητος ο εμβολιασμός

Το 2024 δηλώθηκαν στην Ελλάδα 38 κρούσματα Ιλαράς χωρίς να καταγραφεί κάποιος θάνατος, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Η πλειονότητα των περιστατικών (72%) αφορούσε επίνοσα άτομα ελληνικής υπηκοότητας, με συχνότερη ηλικιακή ομάδα τα άτομα 45–64 ετών, ενώ περίπου το 25% των κρουσμάτων αφορούσε παιδιά και εφήβους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% των περιστατικών αφορούσε εργαζόμενους σε μονάδες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή δεν είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ενώ το 19% αφορούσε άτομα από κοινότητες Ρομά.

Το 50% των κρουσμάτων θεωρήθηκε ενδημικό, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εισαγόμενα ή σχετίζονταν με εισαγόμενο κρούσμα.

Το 2025 δηλώθηκαν τέσσερα κρούσματα ιλαράς, χωρίς θανάτους. Τα περιστατικά αφορούσαν άτομα ηλικίας 25 έως 45 ετών. Ένα κρούσμα ήταν εισαγόμενο, ενώ τα υπόλοιπα τρία ήταν άγνωστης προέλευσης.

Από τα τέσσερα περιστατικά, τα τρία αφορούσαν ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα άτομα, ενώ το τέταρτο αφορούσε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή με χρόνιο υποκείμενο νόσημα. Ένα από τα κρούσματα καταγράφηκε σε εργαζόμενο σε μονάδα υγείας.

Η Ιλαρά εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, το 2025 καταγράφηκαν 7.655 περιστατικά σε 30 χώρες της Ευρώπης και οκτώ θάνατοι — τέσσερις στη Γαλλία, τρεις στη Ρουμανία και ένας στις Κάτω Χώρες.

Αν και τα περιστατικά είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το 2024, όταν είχαν δηλωθεί περισσότερα από 35.000 κρούσματα και 23 θάνατοι, παραμένουν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2023. Περίπου οκτώ στους δέκα ασθενείς ήταν ανεμβολίαστοι, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας επισημαίνει ότι περίπου το 30% των ατόμων που νοσούν εμφανίζει μία ή περισσότερες επιπλοκές, ενώ τουλάχιστον ένας στους τέσσερις χρειάζεται νοσηλεία.

Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των περιστατικών που καταγράφηκαν το 2025.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συνιστώνται δύο δόσεις του εμβολίου MMR vaccine μετά την ηλικία των 12 μηνών, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του πληθυσμού και να περιορίζεται η μετάδοση της νόσου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ομάδες με αυξημένο κίνδυνο, όπως εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



