ΕΟΔΥ: Είναι ύπουλη η ιλαρά, άρα απαραίτητος ο εμβολιασμός

15 Μαρ. 2026 16:38
Το 2024 δηλώθηκαν στην Ελλάδα 38 κρούσματα Ιλαράς χωρίς να καταγραφεί κάποιος θάνατος, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Η πλειονότητα των περιστατικών (72%) αφορούσε επίνοσα άτομα ελληνικής υπηκοότητας, με συχνότερη ηλικιακή ομάδα τα άτομα 45–64 ετών, ενώ περίπου το 25% των κρουσμάτων αφορούσε παιδιά και εφήβους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% των περιστατικών αφορούσε εργαζόμενους σε μονάδες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή δεν είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ενώ το 19% αφορούσε άτομα από κοινότητες Ρομά.

Το 50% των κρουσμάτων θεωρήθηκε ενδημικό, ενώ τα υπόλοιπα ήταν εισαγόμενα ή σχετίζονταν με εισαγόμενο κρούσμα.

Το 2025 δηλώθηκαν τέσσερα κρούσματα ιλαράς, χωρίς θανάτους. Τα περιστατικά αφορούσαν άτομα ηλικίας 25 έως 45 ετών. Ένα κρούσμα ήταν εισαγόμενο, ενώ τα υπόλοιπα τρία ήταν άγνωστης προέλευσης.

Από τα τέσσερα περιστατικά, τα τρία αφορούσαν ανεμβολίαστα ή ατελώς εμβολιασμένα άτομα, ενώ το τέταρτο αφορούσε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή με χρόνιο υποκείμενο νόσημα. Ένα από τα κρούσματα καταγράφηκε σε εργαζόμενο σε μονάδα υγείας.

Η Ιλαρά εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, το 2025 καταγράφηκαν 7.655 περιστατικά σε 30 χώρες της Ευρώπης και οκτώ θάνατοι — τέσσερις στη Γαλλία, τρεις στη Ρουμανία και ένας στις Κάτω Χώρες.

Αν και τα περιστατικά είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με το 2024, όταν είχαν δηλωθεί περισσότερα από 35.000 κρούσματα και 23 θάνατοι, παραμένουν σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το 2023. Περίπου οκτώ στους δέκα ασθενείς ήταν ανεμβολίαστοι, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία του εμβολιασμού.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας επισημαίνει ότι περίπου το 30% των ατόμων που νοσούν εμφανίζει μία ή περισσότερες επιπλοκές, ενώ τουλάχιστον ένας στους τέσσερις χρειάζεται νοσηλεία.

Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των περιστατικών που καταγράφηκαν το 2025.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, συνιστώνται δύο δόσεις του εμβολίου MMR vaccine μετά την ηλικία των 12 μηνών, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του πληθυσμού και να περιορίζεται η μετάδοση της νόσου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ομάδες με αυξημένο κίνδυνο, όπως εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άτομα που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, οι οποίοι καλούνται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:55 Συνάντηση Σακελλαρόπουλου με την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γαλλία, τι συζήτησαν
18:45 Υπουργός των ΗΠΑ: «Προσωρινή ταλαιπωρία στα στενά του Ορμουζ, τελειώνει ο πόλεμος»
18:35 ΠΑΣΟΚ: Μέχρι τις 20.00 παρατείνεται η ψηφοφορία
18:25 Ηττα του ΟΠΑΘΑ από τον Ηρακλή και μένει ουραγός
18:16 Η ελληνική πολιτική στη σκιά του πολέμου
18:10 Θα βγάλει τον οδοντωτό εκτός τουριστικού «χάρτη»
17:59 Προμηθέας 2014-Απόλλων live από το pelop.gr – Φωτογραφίες/μικρά-μικρά
17:50 Αραγτσί: «Δεν έχουμε ζητήσει κατάπαυση του πυρός, ούτε διαπραγματεύσεις»
17:40 Α’ Κατηγορία: Η Αχαϊκή πήρε το ντέρμπι με τον Αρη
17:29 Το Ισραήλ έπληξε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης-Για 3 ακόμα εβδομάδες οι μάχες
17:19 Επίσκεψη του Αν. Νικολακόπουλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Πύργου
17:10 Γιορτάστηκε στο Σαραβάλι η επέτειος της μάχης του Σαραβαλίου το 1822
17:10 Ισραήλ: Έμφαση Νετανιάχου που πήγε για … καφέ ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Γιορτή με τα «Γαλανόλευκα Αστέρια» στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
16:57 Φόνος στην Καλαμαριά: Δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν με τον 20χρονο τη στιγμή της δολοφονίας του
16:51 Σαφείς αιχμές Γ. Παπανδρέου για την Κυβέρνηση, στον δρόμο προς το Συνέδριο
16:38 ΕΟΔΥ: Είναι ύπουλη η ιλαρά, άρα απαραίτητος ο εμβολιασμός
16:34 Πρόσωπα της Χρονιάς – Γιώργος Φραγκονικολόπουλος: Η μάχη με τα αδέσποτα στον Δήμο Αιγιάλειας
16:29 Γαστούνη: Πήγε να περάσει απ’ το ένα μπαλκόνι στο άλλο και έπεσε από τον 2ο…
16:22 12 νεκροί σε Νοσοκομείο στο Λίβανο από βομβαρδισμό Ισραηλινών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
