ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμάκου Sulbenin – Για ποιο λόγο

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του ΕΟΦ, η συγκεκριμένη παρτίδα δεν παρουσιάζει κανένα ποιοτικό πρόβλημα και η ανάκληση γίνεται αποκλειστικά για λόγους διοικητικής διόρθωσης των στοιχείων.

12 Μαρ. 2026 17:48
Pelop News

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση της παρτίδας 25Α150 του φαρμακευτικού προϊόντος Sulbenin F.C. tab 5mg/tab (BTx28 tabs), λόγω λανθασμένης καταχώρησης της ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού.

Η εταιρεία Anfarm Hellas S.A. καλείται να ενημερώσει άμεσα τους αποδέκτες του προϊόντος και να προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Η εταιρεία Anfarm Hellas S.A. καλείται να ενημερώσει άμεσα τους αποδέκτες του προϊόντος και να προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Παράλληλα, τα σχετικά παραστατικά της διαδικασίας ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση του ΕΟΦ
Την ανάκληση της παρτίδας 25Α150, του φαρμακευτικού προϊόντος Sulbenin F.C. tab 5mg/tab (BTx28 tabs) λόγω λανθασμένης καταχώρησης ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Η εταιρεία Anfarm Hellas S.A. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

