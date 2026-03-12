ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμάκου Sulbenin – Για ποιο λόγο

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση της παρτίδας 25Α150 του φαρμακευτικού προϊόντος Sulbenin F.C. tab 5mg/tab (BTx28 tabs), λόγω λανθασμένης καταχώρησης της ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού.

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του ΕΟΦ, η συγκεκριμένη παρτίδα δεν παρουσιάζει κανένα ποιοτικό πρόβλημα και η ανάκληση γίνεται αποκλειστικά για λόγους διοικητικής διόρθωσης των στοιχείων.

Η εταιρεία Anfarm Hellas S.A. καλείται να ενημερώσει άμεσα τους αποδέκτες του προϊόντος και να προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Παράλληλα, τα σχετικά παραστατικά της διαδικασίας ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να είναι διαθέσιμα στον ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση του ΕΟΦ

