ΕΟΚ: Επίσημη η αποχώρηση της Ν. Κηφισιάς, τι ισχύει με τα αποτελέσματά της

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρηση της Ν. Κηφισιάς από το πρωτάθλημα της National League 1, η οποία μετείχε στον Όμιλο των ομάδων της ΕΣΚΑ-Η.

Όπως γνωστοποίησε η Ομοσπονδία τα αποτελέσματά της μετρούν κανονικά! Αυτό σημαίνει ότι χαμένος είναι ο Απόλλων και η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και κερδισμένος ο Προμηθέας 2014. Θυμίζουμε ότι Απόλλων και ΑΕ Γλαύκου Έσπερου είχαν ηττηθεί από τη Ν. Κηφισιά εκτός έδρας, ενώ ο Προμηθέας 2014 την είχε νικήσει στην Πάτρα.

Συνολικά χαμένες είναι οι ομάδες που στον α’ γύρο ηττήθηκαν από τη Ν. Κηφισιά και κερδισμένες όσες τη νίκησαν.

Πλέον στον β’ γύρο όλες οι ομάδες θα παίρνουν τη νίκη με τη Ν. Κηφισιά 20-0 α.α.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

Το Σωματείο ΑΕ Ν. Κηφισιάς, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του, αποχωρεί από το Πρωτάθλημα της National League 1 (2ος Όμιλος) για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.5 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών «Nationa League 1» εφόσον το σωματείο ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρώτου γύρου και αποχωρήσει μετά την ολοκλήρωση αυτού, τότε ισχύουν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα των αγώνων στα οποία συμμετείχε το σωματείο ΑΕ Ν. Κηφισιάς παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026. Οι εναπομείναντες αγώνες της ομάδας αυτής μέχρι την λήξη του Πρωταθλήματος θεωρούνται ότι διεξήχθησαν και κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με αποτέλεσμα 20-0.

Για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2025-2026) θα εφαρμοστούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. Bδ του Πειθαρχικού κανονισμού της Ε.Ο.Κ.».

