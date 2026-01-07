Το πρόγραμμα των προημιτελικών με Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης
Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 14 Ιανουαρίου
Όπως γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν και οι τέσσερις προημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
Το πρόγραμμα θ΄ ανοίξει στις 15:00 το Λεβαδειακός- Κηφισιά και στις 17:00 θα παίξει η ΑΕΚ με τον νικητή του αγώνα του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης.
Στις 18:30 θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και στις 20:30 το Παναθηναϊκός -Άρης.
*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
