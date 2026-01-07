Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου: Ολοταχώς για sold out το ΣΕΦ – Αναμένεται το ντεμπούτο του Τζόουνς

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ το βράδυ της Παρασκευής (9/1/2025, 21:15, Novasports Prime) για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά σε ακόμα ένα sold out στο ΣΕΦ, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε πως έχουν μείνει μόλις 900 εισιτήρια προς πώληση για το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου.

Με τον κόσμο στο πλευρό της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

