ΕΟΠΠΥ: «Καμία νέα απάτη – Oι υποθέσεις είναι παλιές και ήδη τιμωρημένες»

Ο Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει πως τα στοιχεία για τις παράνομες συνταγογραφήσεις δεν αφορούν νέα υπόθεση αλλά παλαιότερα περιστατικά που εντοπίστηκαν μέσω των ελέγχων του ΕΟΠΥΥ και των αρχών. Τονίζει ότι δράσεις, πρόστιμα και καταλογισμοί έχουν γίνει μέσα στο 2025, διαψεύδοντας ότι πρόκειται για «νέα απάτη».

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ απαντά στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «απάτη 12 εκατομμυρίων ευρώ» με εμπλοκή 32 γιατρών και 62 φαρμακείων, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι γνωστές εδώ και καιρό και δεν αφορούν νέα κυκλώματα.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, οι παράνομες συνταγογραφήσεις είχαν εντοπιστεί ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, είτε μέσα από τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου του ΕΟΠΥΥ είτε μέσω δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας και άλλων αρχών. Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ληφθεί μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ενώ έχουν επιβληθεί και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα:

Για τους γιατρούς: καταλογισμός της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ ανά υπόθεση.

Για τους φαρμακοποιούς: καταλογισμός της ζημίας και πρόστιμα έως 50% επί της αξίας των συνταγών του τελευταίου μήνα πριν τον έλεγχο.

Ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει ότι όλες οι ενέργειες αποσκοπούν στο να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και η οικονομική ακεραιότητα του Οργανισμού.

Η σχετική ενημέρωση παρουσιάστηκε στη σύσκεψη της διοικήτριας με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο του απολογισμού έργου από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 2025. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, η εφαρμογή DRGs στα δημόσια νοσοκομεία, ο έλεγχος νοσηλειών σε πραγματικό χρόνο, η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και η ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

Ο ΕΟΠΥΥ κλείνει την ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας πως στόχος των στελεχών του είναι η πλήρης διαφάνεια και η αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων προς όφελος των ασθενών.

