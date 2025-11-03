Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα»

Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!

Εορτολόγιο - Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα»
03 Νοέ. 2025 8:01
Pelop News

Σήμερα Δευτέρα 3/11/2025 και σύμφωνα με το εορτολόγιο δεν γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα. Ωστόσο τιμώνται οι Άγιοι Ακεψιμάς, Ιωσήφ και Αειθαλάς.

Άγιος Ακεψιμάς

Ιερομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας από την Περσία. Η μνήμη του τιμάται στις 3 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ακεψιμάς.

Ο Ακεψιμάς ήταν επίσκοπος στην Περσία και φυλακίστηκε για την πίστη του μαζί με τον πρεσβύτερο Ιωσήφ και τον διάκονο Αειθαλά. Το 378, οι τρεις τους οδηγήθηκαν στη Μηδία, όπου μαρτύρησαν, κατά τους διωγμούς του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’ (311-380).
