Επαφή Ζελένσκι και Μακρόν στο Παρίσι, τι θα συζητήσουν

Ο Βολντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται το μεσημέρι στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων για ένα τετ-α-τετ με τον γάλλο ομόλογό του.

13 Μαρ. 2026 10:37
Pelop News

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στο Παρίσι για συνομιλίες με τον ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τα μέσα για να αυξηθεί η πίεση επί της Ρωσίας σε μια στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μονοπωλεί την προσοχή στον κόσμο.

“Ο πρόεδρος είναι ήδη στο Παρίσι”, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί στους δημοσιογράφους ο Σέργκιι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον Ζελένσκι για να “καταδείξει” ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή “δεν θα εκτρέψει” την προσοχή από την Ουκρανία και ότι η Ρωσία “απατάται” αν πιστεύει πως θα επωφεληθεί απ’ αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο.

Αυτή η 12η επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, την επομένη ενός σταθμού του στη Ρουμανία, έχει στόχο “να αποφευχθεί απολύτως” το ενδεχόμενο “να επισκιασθεί” ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη σύγκρουση που ξέσπασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που κυριαρχεί από τις 28 Φεβρουαρίου στην επικαιρότητα, εξήγησε σύμβουλος του γάλλου προέδρου στους δημοσιογράφους.

“Το μήνυμα-κλειδί” είναι “να καταδείξουμε ότι καμιά κρίση, καμιά εξέλιξη δεν θα εκτρέψει την προσοχή μας από την Ουκρανία”, προς την οποία η υποστήριξη της Γαλλίας, “ενός αξιόπιστου εταίρου”, “δεν θα εξασθενήσει”, δήλωσε ο σύμβουλος αυτός.

Αυτοί που, κυρίως “στο Κρεμλίνο”, “πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι’ αυτούς”, “απατώνται κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δείξουμε συλλογικά”, επέμεινε.

Επίθεση στην βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, τι λέει ο Τραμπ

Νέες διαπραγματεύσεις

Η ρωσική προεδρία δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι η επίσκεψη αυτή στο Παρίσι φανερώνει τη βούληση της Ουκρανίας “να εμποδίσει” μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν νέες διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα με αμερικανική μεσολάβηση.

“Το μόνο εμπόδιο στην ειρήνη είναι σήμερα η Ρωσία”, απάντησε η γαλλική προεδρία.

Ο Βολντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται το μεσημέρι στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων για ένα τετ-α-τετ με τον γάλλο ομόλογό του. Θα ακολουθήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου και γεύμα εργασίας. Το απόγευμα πρόκειται επίσης να συμμετάσχει σε συνάντηση με φοιτητές στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών (Sciences-Po).

