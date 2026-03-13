Επίθεση στην βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, τι λέει ο Τραμπ

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκδίδει «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιθέσεων.

Επίθεση στην βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία, τι λέει ο Τραμπ
13 Μαρ. 2026 10:25
Για 14η μέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και πριν από λίγη ώρα ηχούν σειρήνες ηχούν σε εγκατάσταση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της νότιας Τουρκίας

Σειρήνες ακούστηκαν νωρίς το πρωί στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας, μια σημαντική εγκατάσταση του ΝΑΤΟ όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Άδανα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Αρκετοί άνθρωποι ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από κινητά τηλέφωνα που δείχνουν ένα φωτεινό αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να ήταν πύραυλος κατευθυνόμενος προς την αεροπορική βάση.

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε σκληρή ανάρτηση το πρωί της Παρασκευής έγραψε χαρακτηριστικά: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτά τα παρανοϊκά καθάρματα. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!».

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός (IDF) εκδίδει «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς σε διάφορες περιοχές της Τεχεράνης, ενόψει των προγραμματισμένων αεροπορικών επιθέσεων.

«Τις επόμενες ώρες, οι IDF θα επιχειρήσουν στην περιοχή, όπως έκαναν τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη την Τεχεράνη, για να χτυπήσουν στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος των IDF στην περσική γλώσσα, υποστράτηγος (ε.α.) Καμάλ Πενχασί.

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας ζητάμε να εγκαταλείψετε αμέσως την περιοχή που υποδεικνύεται στον χάρτη», προσθέτει η δήλωση.

