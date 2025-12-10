Έπαινοι Λαβρόφ στον Τραμπ: «Είναι ο μόνος δυτικός ηγέτης που καταλαβαίνει τη Ρωσία»

Μιλώντας σήμερα στο συμβούλιο της Ρωσικής ομοσπονδίας, ο Ρώσος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε και στον Αμερικανό πρόεδρο, του οποίου οι πρόσφατες δηλώσεις σε σχέση με το ουκρανικό αλλά και την πορεία της Ευρώπης, προκάλεσαν για ακόμη μια αφορά αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, εξήρε τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον «μόνο δυτικό ηγέτη» που κατανοεί τη θέση της Μόσχας σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ επέκρινε επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, δηλώνοντας ότι και τα δύο βρίσκονται σε «απελπιστική πολιτική τύφλωση» και αυταπατώνται με την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να νικήσουν τη Ρωσία.

Το TASS ανέφερε επίσης ότι ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να πολεμήσει την Ευρώπη. Αντίθετα, η Ρωσία παραμένει έτοιμη να αντιδράσει σε περίπτωση που αποσταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ μίλησε για τις συζητήσεις του σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο με τον αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Τραμπ μίλησε για την ανάγκη να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων στην Ουκρανία.

