Έπαιξαν πινγκ πονγκ η Bασίλισσα Καμίλα και η Μπριζίτ Μακρόν – ΒΙΝΤΕΟ

Επίδειξη των … ικανοτήτων τους στο πινγκ πονγκ έκαναν η βασίλισσα Καμίλα και η Μπριζίτ Μακρόν κατά την επίσκεψή τους σε αθλητικό χώρο στο Παρίσι.

Η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα και η κατά έξι χρόνια νεότερή της Πρώτη Κυρία της Γαλλίας μαγνήτισαν τα βλέμματα με τις κομψές εμφανίσεις τους στο χθεσινό επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν στα ανάκτορα των Βερσαλλιών προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας , που πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία.

Αλλά σήμερα επέλεξαν μια πιο casual, αλλά εξίσου κομψή περιβολή κατά την επίσκεψή τους στο χωριό του Παγκοσμίου Κυπέλου Ράγκμπι στο Σεν Ντενί της γαλλικής πρωτεύουσας.

Watch: The Queen and Madame Macron play table tennis in Saint-Denis, the home of the Rugby World Cup village

