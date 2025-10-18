Επαληθεύθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη

Δυστυχώς ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, με το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται για τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 8 μήνες.

Την είδηση ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, η οποία επίσης ενημέρωσε πως ο Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Παπαγιάννης προσγειώθηκε άτσαλα με το αριστερό του γόνατο και εξ αρχής φάνηκε ότι επρόκειτο για σοβαρή ζημιά, κάτι το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το επόμενο πρωί.

Πολύ άτυχη στιγμή για τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Αναντολού Εφές, στην οποία μετακόμισε το καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφές:

“Κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου φιλοξενήσαμε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ξεκίνησε η θεραπεία για τον Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αριστερό του ώμο, και ο παίκτης μας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 εβδομάδες.

Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο εγγύς μέλλον για τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 8 μήνες.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μας”.

Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte. Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025

