Επαληθεύθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη

Ρήξη πρόσθιου χιαστού ο Έλληνας σέντερ, θα μείνει εκτός δράσης 8 μήνες!

Επαληθεύθηκε το χειρότερο σενάριο για τον Παπαγιάννη
18 Οκτ. 2025 15:27
Pelop News

Δυστυχώς ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, με το χειρότερο σενάριο να επιβεβαιώνεται για τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 8 μήνες.

Την είδηση ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές, η οποία επίσης ενημέρωσε πως ο Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Παπαγιάννης προσγειώθηκε άτσαλα με το αριστερό του γόνατο και εξ αρχής φάνηκε ότι επρόκειτο για σοβαρή ζημιά, κάτι το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το επόμενο πρωί.

Πολύ άτυχη στιγμή για τον Έλληνα σέντερ, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Αναντολού Εφές, στην οποία μετακόμισε το καλοκαίρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εφές:

“Κατά τη διάρκεια του αγώνα όπου φιλοξενήσαμε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ξεκίνησε η θεραπεία για τον Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον αριστερό του ώμο, και ο παίκτης μας αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 3 εβδομάδες.

Ο Γεώργιος Παπαγιάννης, ο οποίος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο εγγύς μέλλον για τραυματισμό στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στο αριστερό του γόνατο, θα μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για περίπου 8 μήνες.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και στους δύο παίκτες μας”.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:12 Πόθεν Έσχες 2025: Οι νέοι κανόνες, οι παγίδες και η προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου
18:12 ΝΕΠ-ΝΟΠ: Ναυμαχία στο «Α. Πεπανός» – LIVE – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 Η τεχνολογία laser αλλάζει το πρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας
18:00 Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία για τον 22χρονο συνεργό – «Ήταν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, εύκολα χειραγωγήσιμο»
17:48 Χανιά: Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία ο οδηγός της μοιραίας Porsche – Παραμένει προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο
17:40 Συνελήφθη ο πρόεδρος του Ατρομήτου Βασίλης Μπέτσης: Όπλα, κροτίδες και σημαία της Hezbollah σε χώρο του γηπέδου
17:36 Λεμπέσης: «Είχαμε δυστοκία στην επίθεση, αλλά θα το βρούμε»
17:24 Από το ράσο στο μπικίνι: Η πρώην δόκιμη καλόγρια που έγινε δασκάλα γιόγκα στη Βραζιλία
17:19 Πρεμιέρα με ντέρμπι για Ερμή, ΑΟ Αιγιαλέων στην Α2 Εθνική βόλεϊ
17:12 Washington Post: «Το τηλεφώνημα Πούτιν–Τραμπ που πάγωσε τους Tomahawk – “Ο Ρώσος πρόεδρος κατάφερε πάλι να τους ξεπεράσει όλους
17:03 Ντέρμπι αποδείξεων για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ
17:00 28η Οκτωβρίου: Tα Καλάβρυτα έχουν την τιμητική τους – Οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει το 70%
16:48 Καστοριά: Μεθυσμένος χωρίς δίπλωμα προκάλεσε άγρια καταδίωξη μέσα στην πόλη
16:36 Πάτρα δεν είναι μόνο η Γεωργίου: Το σκουριασμένο συντριβάνι της Ομόνοιας αποκαλύπτει την άλλη όψη της πόλης ΦΩΤΟ
16:31 Δείτε το νέο Δ.Σ της ΝΕΠ με πρόεδρο τον Μανώλη Τσουραμάνη -Φωτογραφίες
16:30 Οι “Whisky Friends” της Πάτρας εμφιάλωσαν το πρώτο ελληνικό ουίσκι: Πέντε χρόνια πάθους σε ένα μπουκάλι
16:27 Πάτρα: Αυτοκίνητο έκανε “βουτιά” σε γκρεμό στην Παναγοπούλα
16:24 Μεταδίδεται το παιχνίδι της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη Σαρωνίδα
16:12 Σκηνές διάλυσης στο Κίνημα Δημοκρατίας: Η Τζάκρη ανέβασε στο Instagram ιδιωτική συνομιλία με τον Κασσελάκη ΦΩΤΟ
16:11 Δείτε που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Ιόνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ