Επαναπατρισμός Ελλήνων: Δύο πτήσεις – σωτηρίας από Ομάν σήμερα

Εντατικές προσπάθειες ΥΠΕΞ για επαναπατρισμό Ελλήνων εν μέσω κλιμάκωσης συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Επαναπατρισμός Ελλήνων: Δύο πτήσεις - σωτηρίας από Ομάν σήμερα
06 Μαρ. 2026 8:07
Pelop News

Συνεχίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες αρχές οι επιχειριήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη λόγω συνεχιζόμενων ένοπλων συγκρούσεων.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή – Επαναπατρισμός Ελλήνων: «Εχουν μείνει πίσω αρκετοί, δεν έχουν τα χρήματα να γυρίσουν» ΒΙΝΤΕΟ

Σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, δύο ειδικές πτήσεις από τη Μουσκάτ (πρωτεύουσα του Ομάν) αναμένεται να προσγειωθούν στην Αθήνα. Η πρώτη, με αεροσκάφος της Sky Express, έχει προγραμματιστεί για τις 15:30, ενώ η δεύτερη, με Aegean Airlines, για τις 21:30 το βράδυ.

Οι πτήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του συντονισμού του Υπουργείου Εξωτερικών με τις αεροπορικές εταιρείες και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ασφαλείας και τις διαθέσιμες δυνατότητες.

Έως τώρα, από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου, έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στην Ελλάδα 379 Έλληνες πολίτες, χάρη σε συντονισμένες δράσεις των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και άλλα μέσα μεταφοράς. Οι επαναπατρισμοί αφορούν κυρίως πολίτες που βρίσκονταν σε Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες πληγείσες περιοχές.

