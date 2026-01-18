Επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα για τις εκλογές

Επίσημη επανεμφάνιση Γρηγόρη Δημητριάδη και δήλωση με νόημα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας, της ΔΕΕΠ Αρκαδίας της ΝΔ, στην Τρίπολη.

«Το 2019, όταν βγήκε η Ν.Δ. είχα πει στον Πρωθυπουργό, ότι, εύχομαι, ελπίζω και είμαι σίγουρος, ότι, πάμε για τρεις τετραετίες. Αυτό είπα τότε, αυτό λέω και τώρα, αυτό ελπίζω και το εύχομαι και είμαι σίγουρος, ότι θα τα καταφέρουμε και το 2027. Είμαι έξω και κοντά στον κόσμο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κόπωση του εκλογικού σώματος, με το να μιλάμε για μία σύγκριση.

Τί παραλάβαμε το 2019 και που θα είμαστε το 2027. Όποιον τομέα και εάν ανοίξουμε, θα δούμε τί πρόοδος έχει γίνει», ανάφερε στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βουλευτής Αρκαδίας, Κώστας Βλάσης.

Ο Αρκάς ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος, Δημήτρης Τσιόδρας, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, τόνισε τα εξής: «Αλήθεια, ποιοι θα συνομιλούν για τα μεγάλα εξωτερικά θέματα; Ποιος θα κρατάει το τιμόνι της χώρας; O Aνδρουλάκης; Ο Φάμελλος; Ή κάποιοι νεόκοποι σωτήρες; Η νίκη της Ν.Δ. δεν είναι παραταξιακή ανάγκη, είναι εθνική αναγκαιότητα».

Προσκεκλημένος στην εκδήλωση της κοπής της πίτας της Νομαρχιακής Αρκαδίας της Ν.Δ. ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, (πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου). Μεταξύ άλλων, στον πολύ σύντομο χαιρετισμό του, είπε την εξής φράση: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οι εκλογές που θα έρθουν θα είναι δύσκολες και θα πρέπει εμείς να είμαστε ενωμένοι».

Στην κοπή της πίτας, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Κώστας Μανδρώνης, ο Αρκάς, πρώην Υφυπουργός και Υπουργός, Βασίλης Κοντοζαμάνης, οι πολιτευτές Αρκαδίας, Απόστολος Σπυρόπουλος και Αλεξάνδρα Βλάχου, δήμαρχοι, τέως δήμαρχοι, νυν και τέως αυτοδιοικητικοί παράγοντες, στελέχη της Ν.Δ., μέλη και φίλοι του κόμματος.

Στην Τρίπολη και στην εκδήλωση, συμμετείχε και ο νέος αναπληρωτής γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Παναγιώτης Λεμπέσης, που απεύθυνε και έναν σύντομο χαιρετισμό.

