Επανορθωτικό κείμενο για τον Άντριου Γκάουντλοκ

19 Μαρ. 2026 14:46
Pelop News

Σε δημοσίευση που αναρτήθηκε την 29.12.2025 στην ιστοσελίδα με https://pelop.gr/ με τίτλο «Κολοσσός Ρόδου: Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ με ναρκωτικά» και με το εξής περιεχόμενο:

Ο 37χρονος καλαθοσφαιριστής συνελήφθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν το περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας iefimerida.gr, ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ, συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε ποσότητα χασίς. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ο 37χρονος καλαθοσφαιριστής συνελήφθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν το περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο ή σε άλλη περιοχή της Ελλάδας.

Ο Γκάουντλοκ διανύει την τρίτη του σεζόν με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου. Τη φετινή χρονιά, έχοντας ταλαιπωρηθεί και από τραυματισμό, μετρά 7 συμμετοχές στη Stoiximan GBL, με μέσο όρο 14,1 πόντους και 3 ασίστ ανά αγώνα. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ στην Ευρώπη ξεχώρισε με τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία είχε συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Ο Κολοσσός Ρόδου έχει προγραμματισμένο εντός έδρας αγώνα με το Μαρούσι στις 4 Ιανουαρίου (13:00), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το θέμα να δημιουργεί ερωτήματα ενόψει της αναμέτρησης.», παρουσιάστηκε ο Andrew Goudelock ως πρόσωπο εμπλεκόμενο σε σοβαρά ποινικά αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικές ουσίες, δημιουργώντας στο κοινό την εντύπωση ότι έχει τελέσει αξιόποινες πράξεις. Η διατύπωση αυτή υπήρξε εσφαλμένη και δεν αποδίδει την πραγματική νομική κατάσταση της υπόθεσης. Διευκρινίζεται ότι η υπόθεση τελεί σε στάδιο προδικαστικής διερεύνησης, και χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε δικαστική κρίση επί της ουσίας. Ως εκ τούτου, το ανωτέρω δημοσίευμα παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας του Andrew Goudelock, καθόσον τον παρουσίασε στο αναγνωστικό κοινό ως ήδη εμπλεκόμενο και ουσιαστικώς ένοχο για ποινικά αδικήματα πριν από οποιαδήποτε δικαστική κρίση. Περαιτέρω, με τη δημοσίευση του ονοματεπωνύμου, της εικόνας και της επαγγελματικής ιδιότητας του Andrew Goudelock, καθώς και στοιχείων που επέτρεπαν την άμεση ταυτοποίησή του, πραγματοποιήθηκε χωρίς νόμιμη βάση επεξεργασία και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων του, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό ανακαλούμε τις ανωτέρω αναφορές ως ανακριβείς και προσβλητικές, εκφράζουμε τη λύπη μας για τη δημοσίευση των ανωτέρω ισχυρισμών και ζητούμε συγγνώμη από τον Andrew Goudelock για την προσβολή που προκλήθηκε στην προσωπικότητά του, την επαγγελματική του φήμη και την κοινωνική του υπόσταση.

