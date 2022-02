Επεισόδια και συλλήψεις σε διαδήλωση αντιεμβολιαστών στη Νέα Ζηλανδία

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα Πέμπτη στην περιοχή όπου βρίσκεται το νεοζηλανδικό κοινοβούλιο στην Ουέλινγκτον ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού για την COVID-19, οι οποίοι βρίσκονταν συγκεντρωμένοι εκεί επί τρεις ημέρες· γίνεται λόγος για από πενήντα ως εκατό συλλήψεις.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης επενέβησαν για να διαλύσουν τη συγκέντρωση και τον αυτοσχέδιο καταυλισμό που είχε εγκατασταθεί κοντά στην έδρα του κοινοβουλίου. Περιμένοντάς τις, οι διαδηλωτές κινούνταν σε ρυθμούς χάκα – του παραδοσιακού χορού των Μαορί – και κραύγαζαν «μείνετε στις θέσεις σας», παρά την προέλαση των αστυνομικών.

Οι τελευταίοι, που είχαν προειδοποιήσει τους περίπου 150 διαδηλωτές πως διέτρεχαν κίνδυνο να συλληφθούν εάν δεν αποχωρούσαν, δέχθηκαν γροθιές, κλωτσιές, ύβρεις, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «αυτή δεν είναι δημοκρατία», «ντροπή σας», ή ακόμη «εγκαταλείψτε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό».

Η διαμαρτυρία αυτή άρχισε την Τρίτη, κατ’ εικόνα της «οχηματοπομπής της ελευθερίας» των καναδών φορτηγατζήδων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, καταγγέλλοντας την μετατροπή σε υποχρεωτικό του εμβολιασμού για την COVID-19 προκειμένου να επιτρέπεται η διέλευση των συνόρων με τις ΗΠΑ. Αφού αναχώρησε από το Βανκούβερ, έχει αποκλείσει εδώ και μία εβδομάδα την πρωτεύουσα Οτάβα κι ενέπνευσε παρόμοιες κινητοποιήσεις σε άλλα κράτη.

NEW ZEALAND: Police are moving in on protestors camped out on Parliament grounds as the anti-mandate protest enters its 3rd day

The protest began as a copycat trucker convoy, modelled on Canada’s

