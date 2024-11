Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Παραμένουν στο κρατηρήριο δέκα άτομα – Εξιτήριο για τραυματίες

Δέκα άτομα – από τα 62, συνολικά, που συνελήφθησαν για τα επεισόδια στο Άμστερνταμ το βράδυ της Πέμπτης μετά τον αγώνα του Άγιαξ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, εξακολουθούν να κρατούνται, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσης της Αστυνομίας. Πρόκειται για οκτώ ενήλικες και δύο ανήλικους, όπως δήλωσε ο επικεφαλής εισαγγελέας σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας πως στόχος του είναι να δικάσει το συντομότερο δυνατό τους συλληφθέντες.

Οι κρατούμενοι κατηγορούνται για βία κατά ατόμων και ομάδων. Όσοι αφέθηκαν ελεύθεροι κατηγορούνται για εξύβριση και ρίψη πυροτεχνημάτων. Η αστυνομία δήλωσε ότι διαθέτει βιντεοληπτικό υλικό από τα άγρια επεισόδια και απευθύνει έκκληση στον κόσμο να μοιραστεί παρόμοιο υλικό που μπορεί να έχει στη διάθεσή του.

Video has emerged of a crowd swearing and chanting anti-Arab slogans in Amsterdam amid a ‘violent incident’ in which Israeli football fans were targeted. https://t.co/4Fpjl3be3j pic.twitter.com/2xzq76NDlW

— Sky News (@SkyNews) November 8, 2024