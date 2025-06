Επεισόδια στο Λος Αντζελες, στους δρόμους η Εθνοφρουρά ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτόγνωρες εικόνες σε μια από τις πιο κοσμοπολιτικες πολιτείες των ΗΠΑ, όπου πριν από λίγες ώρες σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν κατά των συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας.

«Σκόπιμα εμπρηστική» χαρακτήρισε την απόφαση ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

