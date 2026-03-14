Επεισοδιακή ληστεία στο Μετρό της Αγίας Μαρίνας: Στο τούνελ ο ένας δράστης, ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 11ης Μαρτίου στο Μετρό της Αγίας Μαρίνας, όταν δύο άνδρες λήστεψαν επιβάτη και στη συνέχεια ο ένας από αυτούς μπήκε στο τούνελ, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης και ακινητοποίηση συρμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας 27χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών.

14 Μαρ. 2026 20:00
Μια ληστεία με απρόβλεπτη εξέλιξη σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μετρό της Αγίας Μαρίνας, με το περιστατικό να παίρνει γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν ένας από τους φερόμενους δράστες κατέβηκε στο τούνελ του συρμού, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρή διακοπή στη λειτουργία της γραμμής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 18χρονος ημεδαπός και ένας 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν διέθετε νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, όλα έγιναν το βράδυ της 11ης Μαρτίου, όταν οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν μέσα σε συρμό του Μετρό και επιχείρησαν, με απειλή και χρήση βίας, να αφαιρέσουν αλυσίδα λαιμού από επιβάτη. Ο άνδρας αντέδρασε, όμως η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Οι δύο κινήθηκαν αμέσως μετά προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων, όπου, με απειλή χρήσης όπλου, αφαίρεσαν αλυσίδα από άλλον άνδρα.

Αμέσως μετά τη ληστεία, ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό, ενώ ο 18χρονος κατευθύνθηκε στο τούνελ του συρμού. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί ο συρμός, προκαλώντας σημαντική παρακώλυση στις συγκοινωνίες και αναστάτωση στον σταθμό.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε και δεύτερη υπόθεση, καθώς εξιχνιάστηκε μία ακόμη ληστεία που αποδίδεται στον 18χρονο και είχε γίνει τον Ιούλιο του 2025, με θύμα άνδρα που τραυματίστηκε την ώρα που του αφαιρούσαν αλυσίδα λαιμού. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

22:20 Έκρηξη στη νοσοκομειακή κατανάλωση φαρμάκων: Άλμα 53% από το 2020 και νέα αύξηση το 2025
22:00 Ρήγμα στην κυβέρνηση Μελόνι για τη Ρωσία: Ο Σαλβίνι ζητά χαλάρωση κυρώσεων, ο Ταγιάνι λέει «να μείνουν»
21:48 Λάρισα: Πιερρακάκης, Θεοδωρικάκος και Τσιάρας έβαλαν στο τραπέζι οικονομία, επενδύσεις και αγροτικό σχέδιο
21:36 Κυψέλη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος οδηγός
21:24 Πάτρα: Sold out για τη «Μπερνάρντα Άλμπα» – Νέα παράσταση τη Δευτέρα για την «Πρόταση» ΦΩΤΟ
21:16 Επίθεση με drone στο Ερμπίλ: Σε αναστολή το διυλιστήριο Λανάζ μέχρι να σβήσει η φωτιά
21:12 Η Σοφία Μητσοτάκη έδωσε στη δημοσιότητα το boarding pass από το Μουσκάτ – Ζητά απόσυρση δημοσιεύματος
21:00 Θεσσαλονίκη: Αύριο το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο της Καλαμαριάς – Την Τρίτη η απολογία του 23χρονου
20:48 Βούλα: Το τελευταίο μεροκάματο της 58χρονης Ολυμπίας και το δράμα πίσω από τον 24χρονο οδηγό
20:43 Πέθανε ο Αντώνης Κούρτης – Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά μια μεγάλη μορφή του Τύπου
20:36 Κυριακή με ήλιο στις περισσότερες περιοχές – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές
20:24 Σήμα κινδύνου για το ArtWalk στην Πάτρα: Ο Κλεομένης Κωστόπουλος μιλά για οικονομικό αδιέξοδο και θεσμική εγκατάλειψη
20:12 Παπαδόπουλος για Οδοντωτό: «Θύμα εγκατάλειψης και απαξίωσης» – Ζητά εξηγήσεις, χρονοδιάγραμμα και στήριξη για τα Καλάβρυτα
20:00 Επεισοδιακή ληστεία στο Μετρό της Αγίας Μαρίνας: Στο τούνελ ο ένας δράστης, ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί
19:48 Καλαμαριά: «Δεν το χωράει ο νους μας» λέει η οικογένεια του 23χρονου – Στο κάδρο οι φίλοι του θύματος
19:37 Φρίκη στην Ισφαχάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλήγμα σε εργοστάσιο ψυγείων και θερμοσιφώνων
19:36 Ισραήλ και Λίβανος σε τροχιά απευθείας επαφών – Στο τραπέζι εκεχειρία και Χεζμπολάχ
19:24 Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που φέρνουν τα πάνω κάτω – Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, ενοίκια και φόρους
19:12 Η Πάτρα θυμάται τον Ελύτη: Αφιέρωμα στο Πολύεδρο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του
19:07 Τραμπ σε γραμμή πολέμου: Απέρριψε μεσολαβήσεις για εκεχειρία με το Ιράν, λέει το Reuters
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
