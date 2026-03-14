Επεισοδιακή ληστεία στο Μετρό της Αγίας Μαρίνας: Στο τούνελ ο ένας δράστης, ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί

Μια ληστεία με απρόβλεπτη εξέλιξη σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μετρό της Αγίας Μαρίνας, με το περιστατικό να παίρνει γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν ένας από τους φερόμενους δράστες κατέβηκε στο τούνελ του συρμού, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρή διακοπή στη λειτουργία της γραμμής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 18χρονος ημεδαπός και ένας 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν διέθετε νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, όλα έγιναν το βράδυ της 11ης Μαρτίου, όταν οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν μέσα σε συρμό του Μετρό και επιχείρησαν, με απειλή και χρήση βίας, να αφαιρέσουν αλυσίδα λαιμού από επιβάτη. Ο άνδρας αντέδρασε, όμως η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί. Οι δύο κινήθηκαν αμέσως μετά προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων, όπου, με απειλή χρήσης όπλου, αφαίρεσαν αλυσίδα από άλλον άνδρα.

Αμέσως μετά τη ληστεία, ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό, ενώ ο 18χρονος κατευθύνθηκε στο τούνελ του συρμού. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση και να ακινητοποιηθεί ο συρμός, προκαλώντας σημαντική παρακώλυση στις συγκοινωνίες και αναστάτωση στον σταθμό.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, το οποίο ανέλαβε την προανακριτική διαδικασία. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε και δεύτερη υπόθεση, καθώς εξιχνιάστηκε μία ακόμη ληστεία που αποδίδεται στον 18χρονο και είχε γίνει τον Ιούλιο του 2025, με θύμα άνδρα που τραυματίστηκε την ώρα που του αφαιρούσαν αλυσίδα λαιμού. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



