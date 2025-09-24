Επεισοδιακή σύλληψη Παλαιστίνιου στην Αθήνα: «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας

Τον φόβο και τον τρόμο έσπειρε χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος αφού χτύπησε έναν αλλοδαπό με μπουκάλι και αναζητούταν επιτέθηκε και δάγκωσε έναν Αστυνομικό στο πόδι προτού τελικά συλληφθεί.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Τρίτης όταν ο 24χρονος, περπατώντας γύρω από την Πλατεία Βάθη, σε έξαλλη κατάσταση και πιθανόν υπό την επήρεια ουσιών, χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι έναν αλλοδαπό ο οποίος περπατούσε επί της οδού Μάρνης. Του κλέβει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα 600 ευρώ και εξαφανίζεται την ώρα που το θύμα μεταφέρεται αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Γεννηματάς

Ωστόσο, ο Παλαιστίνιος συνέχισε να τρομοκρατεί τους περαστικούς και κουβαλώντας ένα σακίδιο στην πλάτη φώναζε και κυνηγούσε όποιον έβλεπε μπροστά του με την ιαχή «Αλλάχου Ακμπάρ».

Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό – «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας

Σε μισή ώρα ξαναχτυπά και κυνηγά μια γυναίκα απειλώντας την με ένα ψαλίδι. Όπως λέει ένας επιχειρηματίας της περιοχής ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και φώναζε για τον Αλλάχ.

«Πέρασε από μπροστά μου, από την περιοχή. Φώναζε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ και τέτοια. Ούρλιαζε στη μέση του δρόμου. Έφυγε, έτρεχε, περνούσε 3 και 4 φορές από εδώ, εξαφανίστηκε και μετά από 20 λεπτά που πέρασε περνούσε μια μηχανή, τον σταμάτησαν και άρχισε να τους χτυπά. Πιο πριν φώναζε σε κάτι γέρους περαστικούς και σε έναν πήγε να του πάρει την αλυσίδα», αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας και περιγράφει την αντίσταση που έφερε ο αλλοδαπός κατά τη σύλληψή του.

«Αυτός ήταν λιώμα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Όταν ήρθαν οι Αστυνομικοί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Και με χειροπέδες δεν μπορούσαν. Στον έναν επιτέθηκε κιόλας. Είχε μια τσάντα στην πλάτη, ήταν μαυριδερός και μιλούσε συνέχεια στα αραβικά. Και όταν τον έπιασαν οι Αστυνομικοί φώναζε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’», λέει ο ίδιος.

Ακούστε τη μαρτυρία:

Μόλις οι Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη συμβολή των οδών Χαλκοκονδύλη και Σωκράτους βρήκαν μέσα στο σακίδιο του πέντε μαχαίρια και ένα ψαλίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός, γεννημένος το 2001 και υπήκοος Παλαιστίνης, βρίσκεται παράνομα στη χώρα, καθώς η άδεια διαμονής του είχε λήξει από τις 29 Ιουνίου 2025 και δεν είχε μπει στη διαδικασία ανανέωσης. Διαθέτει ενεργό ταξιδιωτικό έγγραφο, ενώ είχε περάσει από διαδικασία ταυτοποίησης (screening) στη Σάμο από την αστυνομία και τη Frontex. Παράλληλα, κατείχε οικογενειακή κάρτα UNRWA, την οποία φέρουν Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως έχει ήδη αναγγείλει ο Υπουργός, Θάνος Πλεύρης, σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, η Υπηρεσία Ασύλου προχωρά άμεσα στη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η διαδικασία για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

