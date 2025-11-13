Επενδύοντας στην κοινωνική μόλυνση

Βιώνω μια πραγματικότητα που είναι απογοητευτική. Σε πολλά κείμενά μου παραθέτω πλήρη στοιχεία. Δεν γράφω μόνο μια άποψη, προσπαθώ να γράψω εμπεριστατωμένα, μια αλήθεια. Φαντάζει μάταιο. Η αλήθεια αγνοείται και στη θέση της προβάλλονται τα εντελώς αντίθετά της.

Στο προσκήνιο βλέπω γραφικούς, μηδενιστές, ιδιοτελείς, φανατικούς, ημιμαθείς. Αν ένας άξιος άνθρωπος αποφασίσει να πάρει θέση, με ήπιους μάλιστα τόνους, θα λιθοβοληθεί χωρίς έλεος. Το μήνυμα είναι «εσύ μην ασχολείσαι, μόνο εμείς μιλάμε».

Ομως, όλη αυτή η τοξικότητα και η εχθροπάθεια που παρατηρώ, έχει ηθικούς αυτουργούς, με μεγάλες κοινωνικές επιπτώσεις. Οι ηθικοί αυτουργοί είναι κατά σειράν:

– Μεγάλο μέρος των κομμάτων, κυρίως της αντιπολίτευσης. Κατεδαφίζουν το θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας, με ασύστολα ψεύδη και αήθεις επιθέσεις κατά των αντιπάλων. Ακόμα χειρότερα επινοούν και υπερασπίζονται ψεκασμούς και συνωμοσιολογίες.

– Η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης. Με μια ακατανόητη δουλοπρέπεια, αγνοούν και δεν υπερασπίζονται την αλήθεια, ούτε απομονώνουν και περιφρονούν την άμετρη μπουρδολογία. Αντίθετα την προβάλλουν διαρκώς, χωρίς να παρεμβαίνουν…! Τη μετατρέπουν σε κανονικότητα.

– Ενα μέρος των πολιτών, ειδικά πολλών, που καθημερινά επικοινωνούν στα social media. Δεν νοείται Δημοκρατία χωρίς υπεύθυνους πολίτες. Αυτοί, έχοντας παρασυρθεί από την κομματική τοξικότητα και την προβολή της, την επαναλαμβάνουν με ανευθυνότητα και την επεκτείνουν με φανατισμό.

Ποιο είναι τελικά το κοινωνικό αποτέλεσμα από τη δημόσια προβολή και αποδοχή της έκνομης συμπεριφοράς και των αήθων επιθέσεων σε θεσμούς και πρόσωπα;

Ολοι αυτοί συμβάλλουν σε μια παρακμιακή κοινωνία, που έχει χάσει τα ηθικά της ερείσματα. Το μίσος και οι ύβρεις, έχουν υποκαταστήσει την ηθική και τις αξίες. Το χειρότερο: Μέσα σε ένα κλίμα βαριάς τοξικότητας, η χώρα συζητά ανοησίες και μπούρδες με τα σοβαρά να έχουν εκτοπιστεί.

Την κύρια ευθύνη έχουν κάποια κόμματα και αρκετά ΜΜΕ, που αντί να αποδοκιμάζουν και να απομονώνουν τους ψευδολόγους και να υπερασπίζονται τις πολιτικές και κοινωνικές αξίες και τους θεσμούς, γιγαντώνουν τη φρίκη της χυδαιότητας. Επενδύουν στην κοινωνική μόλυνση. Και κανείς δεν είναι απέναντι τους να τους σταματήσει, να μας υπερασπιστεί.

