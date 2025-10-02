Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός

Στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί περαστικός.

02 Οκτ. 2025 16:30
Pelop News

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στο κέντρο της Αθήνας. Στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα δέντρο ξεριζώθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί περαστικός.

Σύμφωνα με το cretaone.gr, που δημοσιεύει τις φωτογραφίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε την ώρα εκείνη μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη, το δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω του.

Όπως δείχνουν φωτογραφίες από το σημείο, ο άνδρας αμέσως μετά βρισκόταν στο οδόστρωμα, ενώ ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω σε ΙΧ, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση του.
16:30 Έπεσε δέντρο από τη νεροποντή στην Αθήνα – Τραυματίστηκε περαστικός
