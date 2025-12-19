«Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
Λίγο πριν τις 16:00 το YouTube επανήλθε σε μεγάλο βαθμό μετά από διακοπή λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες.
Προβλήματα σύνδεσης στο YouTube αντιμετώπισαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12). Πριν από λίγο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η πλατφόρμα βρίσκεται και πάλι κανονικά σε λειτουργία.
Σύμφωνα με το downdetector, μετά τις 14:30 υπήρξαν περισσότερες από 10.000 αναφορές για προβλήματα σύνδεσης στο YouTube. Πολλοί χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα είδαν στις οθόνες τους αυτό το μήνυμα:
Υπενθυμίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν μπορεί να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στο Downdetector, επειδή αυτές οι αναφορές υποβάλλονται από τους χρήστες.
