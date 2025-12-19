«Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο

Λίγο πριν τις 16:00 το YouTube επανήλθε σε μεγάλο βαθμό μετά από διακοπή λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες.

19 Δεκ. 2025 17:38
Pelop News

Προβλήματα σύνδεσης στο YouTube αντιμετώπισαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12). Πριν από λίγο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η πλατφόρμα βρίσκεται και πάλι κανονικά σε λειτουργία.

Σύμφωνα με το downdetector, μετά τις 14:30 υπήρξαν περισσότερες από 10.000 αναφορές για προβλήματα σύνδεσης στο YouTube. Πολλοί χρήστες που προσπαθούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα είδαν στις οθόνες τους αυτό το μήνυμα:

Υπενθυμίζεται ότι ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν μπορεί να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στο Downdetector, επειδή αυτές οι αναφορές υποβάλλονται από τους χρήστες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
