Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ

Η πλαϊνή χωρίστρα με έντονο όγκο επιστρέφει δυναμικά, υιοθετημένη ήδη από τα νέα it girls και τις πασαρέλες, ως ένα χτένισμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση, θηλυκότητα και ελευθερία. Πρόκειται για ένα hairstyle που δεν περνά απαρατήρητο και δίνει χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό look, χωρίς να δείχνει υπερβολικό ή «στημένο». Μετά από -δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε πόσα- χρόνια που η χωρίστρα γινόταν αποκλειστικά στη μέση ήρθε η ώρα να πάει λίγο πιο …λοξά.

Η fluffy πλαϊνή χωρίστρα γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, σε μια εποχή όπου ο όγκος στα μαλλιά θεωρούνταν σύμβολο δύναμης και προσωπικού στιλ. Επηρεασμένη από την ποπ κουλτούρα, τον κινηματογράφο και τη μόδα, αγαπήθηκε από εμβληματικές γυναίκες όπως η Michelle Pfeiffer, η Brooke Shields και η Cindy Crawford.

Σήμερα, το look διατηρεί τα βασικά του χαρακτηριστικά: έντονη πλάγια χωρίστρα, όγκο στις ρίζες, χαλαρά κύματα στα μήκη και ελαφρώς ατημέλητη, φυσική υφή. Τα μαλλιά δείχνουν ανάλαφρα, όχι «σκληρά», και πλαισιώνουν το πρόσωπο χωρίς να το βαραίνουν. Το αποτέλεσμα είναι μποέμ, θηλυκό και γεμάτο κίνηση. Η σύγχρονη εκδοχή της πλαϊνής χωρίστρας είναι πιο εκλεπτυσμένη. Ο όγκος παραμένει, αλλά γίνεται πιο ελεγχόμενος και πιο φυσικός. Οι μπούκλες είναι πιο χαλαρές, με ελαστικότητα και κίνηση, ενώ αποφεύγεται το υπερβολικό φριζάρισμα.

Το χτένισμα προσαρμόζεται εύκολα σε ίσια, σπαστά ή σγουρά μαλλιά, σε κοντά, μεσαία ή μακριά μήκη, σε καθημερινά αλλά και βραδινά looks. Είναι ιδανικό για όσες θέλουν κάτι διαφορετικό από το sleek ή απόλυτα μινιμαλιστικό styling που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια. Η πλαϊνή χωρίστρα με όγκ αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, χαρίζει δυναμισμό και θηλυκότητα, δείχνει κομψή χωρίς να είναι αυστηρή και λειτουργεί σε κάθε ηλικία.

Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε έντονα στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας Άνοιξη- Καλοκαίρι 2026, με οίκους όπως οι Chanel, Versace και Sandy Liang να την υιοθετούν σε διαφορετικές εκδοχές.

