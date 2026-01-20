Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ

Το εμβληματικό χτένισμα των 80s πλαϊνή χωρίστρα,  επιστρέφει το 2026

Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
20 Ιαν. 2026 11:10
Pelop News

Η πλαϊνή χωρίστρα με έντονο όγκο επιστρέφει δυναμικά, υιοθετημένη ήδη από τα νέα it girls και τις πασαρέλες, ως ένα χτένισμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση, θηλυκότητα και ελευθερία. Πρόκειται για ένα hairstyle που δεν περνά απαρατήρητο και δίνει χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό look, χωρίς να δείχνει υπερβολικό ή «στημένο». Μετά από -δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε πόσα- χρόνια που η χωρίστρα γινόταν αποκλειστικά στη μέση ήρθε η ώρα να πάει λίγο πιο …λοξά.

Η fluffy πλαϊνή χωρίστρα γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, σε μια εποχή όπου ο όγκος στα μαλλιά θεωρούνταν σύμβολο δύναμης και προσωπικού στιλ. Επηρεασμένη από την ποπ κουλτούρα, τον κινηματογράφο και τη μόδα, αγαπήθηκε από εμβληματικές γυναίκες όπως η Michelle Pfeiffer, η Brooke Shields και η Cindy Crawford.

Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ

Σήμερα, το look διατηρεί τα βασικά του χαρακτηριστικά: έντονη πλάγια χωρίστρα, όγκο στις ρίζες, χαλαρά κύματα στα μήκη και ελαφρώς ατημέλητη, φυσική υφή. Τα μαλλιά δείχνουν ανάλαφρα, όχι «σκληρά», και πλαισιώνουν το πρόσωπο χωρίς να το βαραίνουν. Το αποτέλεσμα είναι μποέμ, θηλυκό και γεμάτο κίνηση. Η σύγχρονη εκδοχή της πλαϊνής χωρίστρας είναι πιο εκλεπτυσμένη. Ο όγκος παραμένει, αλλά γίνεται πιο ελεγχόμενος και πιο φυσικός. Οι μπούκλες είναι πιο χαλαρές, με ελαστικότητα και κίνηση, ενώ αποφεύγεται το υπερβολικό φριζάρισμα.

Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ

Το χτένισμα προσαρμόζεται εύκολα σε ίσια, σπαστά ή σγουρά μαλλιά, σε κοντά, μεσαία ή μακριά μήκη, σε καθημερινά αλλά και βραδινά looks. Είναι ιδανικό για όσες θέλουν κάτι διαφορετικό από το sleek ή απόλυτα μινιμαλιστικό styling που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια. Η πλαϊνή χωρίστρα με όγκ αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, χαρίζει δυναμισμό και θηλυκότητα, δείχνει κομψή χωρίς να είναι αυστηρή και λειτουργεί σε κάθε ηλικία.

Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε έντονα στις πασαρέλες της Εβδομάδας Μόδας Άνοιξη- Καλοκαίρι 2026, με οίκους όπως οι Chanel, Versace και Sandy Liang να την υιοθετούν σε διαφορετικές εκδοχές.

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ