Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας: Συγκίνηση και τιμή στην σημερινή έπαρση της σημαίας στην Ακρόπoλη ΦΩΤΟ

Με λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης, η Αθήνα τίμησε τη 12η Οκτωβρίου, ημέρα που σηματοδότησε την απελευθέρωση της πρωτεύουσας από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής το 1944.

Στην τελετή συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και πραγματοποιήθηκε η έπαρση της σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης από άγημα της προεδρικής φρουράς, ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη συγκινητική στιγμή.

Η 81η επέτειος

Η αποχώρηση των τελευταίων γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα, μετά από 1.264 ημέρες κατοχής, σήμανε την αρχή του τέλους της Κατοχής στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι τότε είχαν ξεχυθεί στους δρόμους για να γιορτάσουν την ελευθερία, ενώ λίγες ημέρες πριν, στις 4 Οκτωβρίου, οι γερμανικές δυνάμεις είχαν να εγκαταλείπουν τις απομακρυσμένες φρουρές τους, με τις πρώτες συμμαχικές δυνάμεις να εισέρχονται παράλληλα στη χώρα.

