Επί τάπητος θέματα της Αχαΐας στη συνάντηση Τσώκου – Μαρινάκη

Ανδρέας Τσώκος: «Δίνουμε αξία στις φωνές των τοπικών κοινωνιών με ενίσχυση των Περιφερειακών Μέσων».

14 Νοέ. 2025 10:00
Με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, συναντήθηκε ο πολιτευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Τσώκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα επίκαιρα ζητήματα, που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Αχαΐας. Ακόμα, συζητήθηκε το νομοσχέδιο, που καταθέτει στη Βουλή ο Υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης και στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και της Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκαν τα εξής:

– Ο νέος, κομβικός ρόλος του Λιμανιού της Πάτρας στην εθνική ενεργειακή στρατηγική

-Η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου και η περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της Αχαΐας.

Ο Ανδρέας Τσώκος σχετικά δήλωσε: «Η ενίσχυση των περιφερειακών μέσων είναι ζήτημα δημοκρατίας. Δίνουμε αξία στις φωνές των τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας τα μέσα ενημέρωσης της Αχαΐας.

Το κυβερνητικό έργο στην περιοχή μας προχωρά, με έμφαση στην οριστική παράδοση των τελευταίων χιλιομέτρων του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, έργο κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της Αχαΐας. Ο Παύλος Μαρινάκης, ως άνθρωπος με καταγωγή από την Πάτρα, γνωρίζει και στηρίζει έμπρακτα την περιοχή

