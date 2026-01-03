Επιασαν διαρρήκτη που εισέβαλε σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους – Επεσε από την ταράτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ένας 40χρονος Πακιστανός εισέβαλε το βράδυ της Παρασκευής (2/1), στις 23:35 σε σπίτι στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους.

Επιασαν διαρρήκτη που εισέβαλε σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους - Επεσε από την ταράτσα
03 Ιαν. 2026 17:26
Pelop News

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργύρους με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ένας 40χρονος Πακιστανός εισέβαλε το βράδυ της Παρασκευής (2/1), στις 23:35 σε σπίτι στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέβηκε στην ταράτσα, από όπου έπεσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο δεξί χέρι και πόδι.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:16 Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σε βάρκα ψαράς στον Στρυμόνα
18:05 Παναθηναϊκός: Στην προπόνηση ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, φωτογραφία
18:04 O Απόλλωνας προηγείται στο ημίχρονο του Εσπερου
17:56 Αλέξανδρος Λυκουρέζος: «Η χειρότερη χρονιά ήταν η χρονιά που «έφυγε» η Ζωή Λάσκαρη, η γυναίκα µου»
17:49 Προμηθέας-ΑΕΚ live από το «Τόφαλος» – Φωτογραφίες/δηλώσεις/μικρά-μικρά
17:41 Θεοφάνια: Με τι καιρό θα ρίξουμε τον σταυρό; Που αναμένονται έντονα φαινόμενα
17:26 Επιασαν διαρρήκτη που εισέβαλε σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους – Επεσε από την ταράτσα
17:12 Καταδίωξη και πυροβολισμοί σε επαρχιακό δρόμο της Αιτωλοακαρνανίας
17:00 Ο Τραμπ παρακολουθούσε από το Μαρ α Λάγκο την επιχείρηση της Delta Force για τη σύλληψη του Μαδούρο – Τι δήλωσε
16:56 Παναθηναϊκός: Ο Χολμς κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram
16:53 Στον διοικητή της Πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Γκίνη που αγνοούνταν ανήκει η σορός που βρέθηκε στο όρος Μπέλλες
16:39 Πύργος: Ανήλικος είχε κρύψει ναρκωτικά δίπλα σε δημοτικό σχολείο
16:25 Ρεύμα Ιανουρίου: Από τα 15,8 λεπτά τα επαγγελματικά τιμολόγια ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ
16:11 Ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειες οι σοροί τεσσάρων νέων από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
15:54 Ανάλυση BBC: Τι θα συμβεί στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ
15:39 Γρίπη: Διπλασιάζονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά
15:24 H Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ
15:09 Δημήτρης Σταρόβας για το εγκεφαλικό: Μόνο λάθη έκανα σε ό,τι αφορά την υγεία μου
14:55 Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών: Έως 90% επιδότηση και 36.000 ευρώ ανά ακίνητο
14:39 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που άλλαξε την ηλικία στην ταυτότητά του και αγόρασε αλκοόλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ