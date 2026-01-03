Επιασαν διαρρήκτη που εισέβαλε σε σπίτι στους Αγίους Αναργύρους – Επεσε από την ταράτσα

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργύρους με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ένας 40χρονος Πακιστανός εισέβαλε το βράδυ της Παρασκευής (2/1), στις 23:35 σε σπίτι στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέβηκε στην ταράτσα, από όπου έπεσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο δεξί χέρι και πόδι.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

