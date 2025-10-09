Έπιασε φωτιά το σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ
Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ψευδοροφή της σάουνας, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς, λόγω ηλεκτρικής βλάβης, και προκάλεσε έντονους καπνούς επηρεάζοντας τους δύο ορόφους της κατοικίας.
Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην περιοχή La Moraleja, στο Alcobendas της Μαδρίτης.
🚨 Vinicius’s house caught fire after the basement sauna burned down.
There are NO injuries. @marca pic.twitter.com/WdXgQF7PfQ
— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 9, 2025
Γύρω στις 11:00 ενημερώθηκαν οι αρχές και έσπευσαν δύο πυροσβεστικές ομάδες της Κοινότητας της Μαδρίτης, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τις φλόγες και να αερίσουν το σπίτι.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ο Βινίσιους δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς είναι στη Σεούλ για τους αγώνα της εθνικής Βραζιλίας κόντρα στη Νότια Κορέα στις 10 Οκτωβρίου (13:00) και στην Ιαπωνία στις 14 Οκτωβρίου (12:30).
