Έπιασε φωτιά το σπίτι του Βινίσιους Τζούνιορ

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ψευδοροφή της σάουνας, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς, λόγω ηλεκτρικής βλάβης, και προκάλεσε έντονους καπνούς επηρεάζοντας τους δύο ορόφους της κατοικίας.

 

09 Οκτ. 2025 16:56
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην περιοχή La Moraleja, στο Alcobendas της Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Marca, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ψευδοροφή της σάουνας, που βρίσκεται στο υπόγειο και καταστράφηκε ολοσχερώς, λόγω ηλεκτρικής βλάβης, και προκάλεσε έντονους καπνούς επηρεάζοντας τους δύο ορόφους της κατοικίας.


Γύρω στις 11:00 ενημερώθηκαν οι αρχές και έσπευσαν δύο πυροσβεστικές ομάδες της Κοινότητας της Μαδρίτης, οι οποίες κατάφεραν να ελέγξουν τις φλόγες και να αερίσουν το σπίτι.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Ο Βινίσιους δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς είναι στη Σεούλ για τους αγώνα της εθνικής Βραζιλίας κόντρα στη Νότια Κορέα στις 10 Οκτωβρίου (13:00) και στην Ιαπωνία στις 14 Οκτωβρίου (12:30).
